Premier vietnamita rinde homenaje a los héroes y mártires en provincia de Lang Son

Lang Son, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezó la mañana del 15 de julio una delegación que acudió al Cementerio de los Mártires de Lang Son para rendir homenaje a los héroes y mártires con una ofrenda floral e incienso, en el marco de su visita de trabajo a esa provincia norteña.



La comitiva estuvo integrada por el ministro y jefe de la Oficina del Gobierno, Dang Xuan Phong; el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung; el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Lang Son, Hoang Quoc Khanh; el viceministro de Defensa, teniente general Nguyen Truong Thang; el viceministro de Seguridad Pública, teniente general Dang Hong Duc, así como representantes de distintos ministerios y organismos del Gobierno central.



En un ambiente de solemnidad y profundo respeto, el Primer Ministro y los miembros de la delegación guardaron un minuto de silencio en memoria de los héroes y mártires que entregaron su juventud y su vida por la independencia, la libertad de la nación y el bienestar del pueblo vietnamita.



Inaugurado en 1980 y situado en el barrio de Tam Thanh, el Cementerio de los Mártires de Lang Son alberga los restos de 488 héroes y mártires caídos durante las distintas etapas de la lucha por la liberación nacional, así como en la construcción y defensa del país. De las sepulturas existentes, 81 cuentan con información completa sobre la identidad de los caídos, 245 disponen de datos parciales y 61 permanecen sin identificar.

El primer ministro Le Minh Hung ofrece incienso en las tumbas de los héroes y mártires en el Cementerio de los Mártires de Lang Son. (Fuente: VNA)



El recinto recibe de forma habitual a familiares de los mártires que acuden a rendir homenaje o a gestionar el traslado de restos de acuerdo con su voluntad. Asimismo, acoge las ceremonias de homenaje con motivo de las principales festividades nacionales y acontecimientos políticos, además de coordinar la recepción, los funerales y la inhumación de los restos recuperados por las unidades de búsqueda y repatriación.

El primer ministro Le Minh Hung visita a la familia de Vy Van Nuoc (nacido en 1948, inválido de guerra con una discapacidad física del 42%), residente en el Bloque 8 del barrio Dong Kinh. (Fuente: VNA)



Posteriormente, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947 - 2026), el primer ministro Le Minh Hung y la delegación visitaron y entregaron obsequios a Vy Van Nuoc, nacido en 1948, veterano de guerra con una discapacidad del 42% derivada de las heridas sufridas en combate, quien reside actualmente en el barrio de Dong Kinh, en la provincia de Lang Son./.