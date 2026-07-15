Provincia norteña de Vietnam finaliza toma de muestras de ADN de restos de mártires

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Quang Ninh concluyó la recolección de muestras biológicas para el análisis de ADN de los restos de mártires no identificados enterrados en los 18 cementerios de guerra distribuidos en sus 15 localidades, informó el coronel Nguyen Dinh Khiem, subjefe político del Mando Militar y miembro del Comité Directivo 515 provincial.



El anuncio se realizó durante una inspección del avance de la campaña "500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires", encabezada por el teniente general Nguyen Duc Hung, miembro de la Comisión Militar Central, secretario del Comité del Partido y comisario político de la Región Militar 3.



Según el Comité Directivo 515 de Quang Ninh, la provincia tenía previsto recolectar 803 muestras biológicas de tumbas de mártires no identificados para su análisis genético. Gracias a la estrecha coordinación entre las autoridades locales y los organismos competentes, esta labor concluyó antes de la fecha límite prevista, fijada para el 27 de julio de 2026.



En paralelo, Quang Ninh registra actualmente ocho viviendas precarias pertenecientes a hijos de personas que participaron en la resistencia y fueron afectados por el agente naranja/dioxina, las cuales requieren apoyo, incluidas cuatro de nueva construcción y cuatro de reparación. Hasta el momento, las obras ya se han iniciado en siete de ellas.



Durante la visita de trabajo, la delegación evaluó los resultados de la campaña de búsqueda e identificación de los restos de los mártires, así como la ejecución del programa de eliminación de viviendas temporales y deterioradas para familias de hijos de víctimas del agente naranja.



En el Cementerio de Mártires de Mong Cai, el último de la provincia donde se efectuó la toma de muestras -correspondientes a 70 tumbas sin identificar-, la delegación rindió homenaje a los héroes caídos con una ofrenda floral e incienso y supervisó directamente las labores de exhumación y recolección de muestras biológicas.



En la ocasión, el teniente general Nguyen Duc Hung elogió la dirección y coordinación del Comité Directivo 515 de Quang Ninh en la ejecución de la campaña e instó a las autoridades provinciales a seguir garantizando los recursos financieros y materiales necesarios, entregar de forma completa y precisa los datos y las muestras al Instituto de Medicina Forense Militar y reforzar la recopilación de información para las labores de búsqueda e identificación.



Asimismo, pidió mantener la coordinación con los organismos competentes para asegurar el personal, los medios y el financiamiento necesarios a fin de concluir, dentro del plazo previsto, la construcción y reparación de viviendas destinadas a las familias beneficiarias, contribuyendo así a las políticas de gratitud y reconocimiento hacia quienes realizaron aportes a la nación./.

VNA