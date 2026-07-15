Fortalecen la amistad entre los pueblos de Vietnam y Filipinas

Can Tho, Vietnam (VNA) – La Unión de Organizaciones de Amistad de la ciudad survietnamita de Can Tho y la Asociación de Amistad Vietnam-Filipinas de la localidad, organizaron hoy un encuentro con motivo del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (12 de julio).

El evento tuvo como objetivo repasar los 50 años de cooperación, amistad y desarrollo entre ambos países; reafirmar la determinación de seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica Vietnam-Filipinas de manera sustantiva, eficaz y sostenible, así como promover los intercambios entre los pueblos y consolidar el entendimiento mutuo y la amistad entre las poblaciones de ambas naciones.

En el encuentro, la cónsul general interina de Filipinas en Ciudad Ho Chi Minh, Shirley Nuevo, expresó su sincero agradecimiento al comité organizador y a las entidades participantes por la coordinación del evento.

Destacó que los últimos 50 años constituyen una prueba del proceso mediante el cual ambos países y pueblos han avanzado juntos como amigos, socios confiables y vecinos cercanos dentro de la comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Shirley Nuevo valoró el apoyo de la Unión de Organizaciones de Amistad de la ciudad de Can Tho, que contribuyó a reafirmar el compromiso de Vietnam con Filipinas en el fortalecimiento de las relaciones entre los pueblos y los intercambios culturales a través del Consulado General de Filipinas.

Puntualizó que el espíritu de la Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica, firmada en junio de 2026, se está concretando en la práctica.

El subsecretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Can Tho, Nguyen Tuan Anh, afirmó que la ciudad se siente honrada de haber sido elegida como sede del encuentro conmemorativo del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.

En la cita (Fuente: VNA)

Esta actividad representa una oportunidad para que Can Tho amplíe la cooperación con localidades, empresas y socios filipinos, además de impulsar la conexión empresarial y los intercambios populares, contribuyendo a que la cooperación bilateral sea cada vez más sustantiva, eficaz y sostenible.

Durante los últimos 50 años, las relaciones Vietnam-Filipinas han experimentado un desarrollo constante sobre la base de la confianza, el respeto y el entendimiento mutuos.

La elevación de las relaciones entre ambos países a una Asociación Estratégica reforzada durante la visita de Estado a Filipinas del secretario general del Partido y presidente del país, To Lam, en junio de 2026, abrió una nueva etapa de cooperación con amplias perspectivas en ámbitos como política, economía, comercio, educación, ciencia y tecnología, defensa, seguridad e intercambio entre los pueblos.

En el marco del programa, los participantes visitaron una exposición de pinturas y fotografías sobre la amistad Vietnam-Filipinas, imágenes del país y el pueblo filipinos, así como los logros de la cooperación bilateral durante los últimos 50 años.

Las actividades contribuyeron a fortalecer los intercambios populares, promover el conocimiento mutuo sobre la cultura, la historia y los logros de desarrollo de ambos países, reafirmando el papel de la diplomacia popular en la consolidación de la Asociación Estratégica reforzada Vietnam-Filipinas y en la promoción de la imagen de la ciudad de Can Tho como una localidad dinámica, amigable e integrada internacionalmente./.

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