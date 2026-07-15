Política

Vietnam y Camboya fortalecen cooperación para construir una frontera de paz

Las provincias de Dak Lak y Mondulkiri firmaron un nuevo memorando de cooperación 2026-2028 para fortalecer la seguridad fronteriza, el desarrollo económico y la amistad entre Vietnam y Camboya.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Dak Lak, Vietnam (VNA)- Una conferencia para evaluar la implementación del memorando de entendimiento sobre cooperación entre la provincia vietnamita de Dak Lak y su homóloga camboyana de Mondulkiri en el periodo 2024-2026 tuvo lugar hoy en esta localidad.

El secretario del Comité Provincial del Partido en Dak Lak, Luong Nguyen Minh Triet, afirmó que el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambas localidades constituye tanto una responsabilidad política como una necesidad derivada del desarrollo.

Señaló que una frontera de paz, estabilidad y amistad favorecerá los intercambios entre los pueblos, el desarrollo económico, la preservación de la identidad cultural y contribuirá al fortalecimiento de la defensa y la seguridad de ambas partes.

Sobre la base de los logros alcanzados, la cooperación entre Dak Lak y Mondulkiri continuará ampliándose de manera más práctica y eficaz en ámbitos como el bienestar social, el desarrollo de las zonas fronterizas, los intercambios culturales y la conexión entre las nuevas generaciones.

Por su parte, Kong Kimny, miembro del Comité Central del Partido Popular de Camboya, presidente del Frente de Solidaridad y Desarrollo de la Patria de Camboya en Mondulkiri y gobernador provincial, destacó las numerosas actividades realizadas en los últimos tiempos para estrechar las relaciones de amistad bilaterales.

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En la cita (Fuente: VNA)


Subrayó que estas iniciativas han contribuido a elevar la conciencia de la población y contrarrestar los intentos de fuerzas hostiles de sembrar división y debilitar la solidaridad y la amistad tradicionales entre Vietnam y Camboya.

En el marco del encuentro, el Comité del Frente de la Patria de Vietnam de la provincia de Dak Lak, y el Frente de Solidaridad y Desarrollo de la Patria de Camboya en Mondulkiri firmaron un nuevo memorando de entendimiento para el período 2026-2028 con el propósito de seguir construyendo una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo.

Conforme al acuerdo, ambas partes continuarán coordinándose estrechamente con las organizaciones miembros para intensificar la labor de sensibilización entre la población, especialmente entre los jóvenes y los habitantes de las zonas fronterizas, sobre la importancia estratégica de la amistad tradicional y la solidaridad especial entre ambos países y provincias.

También reforzarán los esfuerzos para refutar de manera oportuna las campañas de desinformación y los discursos destinados a dividir la amistad entre Vietnam y Camboya.

En esta nueva etapa, las dos organizaciones de masas promoverán el cumplimiento estricto de la legislación fronteriza de cada país entre los habitantes de las zonas limítrofes y fortalecerán la coordinación con las fuerzas de guardia fronteriza, militares y policiales para proteger la línea fronteriza y los hitos de demarcación.

Asimismo, facilitarán y movilizarán el apoyo de la población a las labores de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas.

Además, ambas provincias impulsarán la movilización de recursos legales para desarrollar actividades humanitarias conjuntas, entre ellas campañas de atención médica, consultas y suministro gratuito de medicamentos a personas de escasos recursos en las zonas fronterizas.

También mantendrán y mejorarán los programas de becas, la formación de recursos humanos y la capacitación profesional en los sectores de interés común, al tiempo que crearán condiciones favorables para que las empresas de ambas partes cooperen en inversiones, desarrollen la economía de las zonas fronterizas, amplíen el intercambio de productos agrícolas y promuevan rutas turísticas.

Dak Lak comparte cerca de 72 kilómetros de frontera con Mondulkiri. Desde la firma del memorando de entendimiento sobre la construcción de una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo común, suscrito el 15 de diciembre de 2023 en la ciudad de Sen Monorum, ambas localidades han obtenido resultados positivos que han contribuido a fortalecer la amistad tradicional, la solidaridad especial y la cooperación integral entre las dos naciones./.

VNA
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