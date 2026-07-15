Política

Vietnam y Chile estrechan relaciones tras 55 años de amistad

Representantes vietnamitas y chilenos se reunieron recientemente en Da Nang en un acto conmemorativo por el 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países (25 de marzo).

El presidente de la la filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en Da Nang, Nguyen Ngoc Binh, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El presidente de la la filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en Da Nang, Nguyen Ngoc Binh, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - Representantes vietnamitas y chilenos se reunieron recientemente en Da Nang en un acto conmemorativo por el 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países (25 de marzo).

Al intervenir la víspera en el evento, la vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, afirmó que ese aniversario es una prueba de la amistad y la confianza entre Vietnam y Chile.

Con la visión de convertir a Da Nang en una ciudad inteligente, ecológica y un centro financiero, logístico y de libre comercio internacional, la urbe está promoviendo la integración global y ampliando las relaciones de cooperación con socios de todo el mundo, entre los cuales Chile se considera uno con gran potencial de colaboración en línea con la orientación de desarrollo local, apuntó.

Por su parte, la embajadora de Chile en Vietnam, Nasly Isabel Bernal Prado, expresó su confianza en que, sobre la amistad cultivada durante los últimos 55 años, la relación entre ambas naciones seguirá desarrollándose de forma profunda y amplia, aportando beneficios prácticos a los pueblos y al fortalecimiento de la conectividad entre América Latina y el Sudeste Asiático.

También formuló votos por que la amistad entre los pueblos de ambos países continúe fortaleciéndose, creando una base para que las futuras generaciones promuevan relaciones bilaterales cada vez más dinámicas y eficaces.

En la ocasión, los participantes asistieron a un intercambio de potencial de cooperación entre socios chilenos y empresas de las regiones central y de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental).

Además, participaron en una exposición fotográfica sobre el camino de 55 años de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Chile, sobre todo las visitas de alto nivel y las actividades de cooperación en los campos de economía, comercio, cultura e intercambio popular./.

VNA
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