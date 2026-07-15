Embajada de la India agradece apoyo de Vietnam tras accidente de lancha en Phu Quoc

Hanoi (VNA) - La Embajada de la India en Vietnam expresó su agradecimiento al Gobierno, las autoridades y el pueblo vietnamitas por el respaldo y la solidaridad mostrados tras el naufragio de una lancha turística en aguas de Phu Quoc, accidente en el que perdieron la vida 15 turistas indios.



A través de un comunicado publicado en la red social X, la representación diplomática informó que los cuerpos de las víctimas fueron repatriados el 13 de julio a bordo del vuelo VN979, que cubrió la ruta entre Ciudad Ho Chi Minh y Mumbai.



Las autoridades de los estados de Andhra Pradesh, Kerala y Tamil Nadu coordinaron la recepción y el traslado de los fallecidos a sus lugares de origen para la celebración de los funerales. De acuerdo con medios de comunicación de la India, entre las víctimas había diez personas procedentes de Tamil Nadu, tres de Andhra Pradesh y dos de Kerala.



La Embajada también agradeció al Consejo Administrativo de la Zona Especial de Phu Quoc (provincia de An Giang), al Departamento de Relaciones Exteriores de Ciudad Ho Chi Minh, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y a las demás autoridades competentes por su apoyo en las labores de rescate, la atención a las consecuencias del siniestro y la gestión de los trámites posteriores.



En el comunicado, la misión diplomática señaló: "Agradecemos a nuestros amigos vietnamitas por sus mensajes de condolencias y sus oraciones. Sus muestras de apoyo, sus esfuerzos y su presencia nos han dado fuerza en este momento de profundo dolor".



El accidente ocurrió el 11 de julio, cuando una lancha rápida que transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes vietnamitas se volcó en las inmediaciones de la isla Hon May Rut Ngoai, frente a la costa de Phu Quoc. El siniestro dejó un saldo de 15 turistas fallecidos, mientras que el resto de los ocupantes logró ser rescatado con vida.



La Embajada de la India informó además que los 16 turistas sobrevivientes ya regresaron a su país, mientras que uno de los heridos continúa hospitalizado en Vietnam. El paciente sufrió insuficiencia respiratoria grave por ahogamiento, estado de shock, múltiples traumatismos y hemorragia cerebral, además de padecer diabetes y un infarto agudo de miocardio causado por una obstrucción de la arteria coronaria.



Tras evaluar los riesgos y beneficios, el equipo médico decidió practicar una intervención de urgencia para restablecer el flujo sanguíneo coronario en Phu Quoc. Después de más de dos horas de procedimiento, especialistas del Hospital Cho Ray lograron revascularizar con éxito la arteria afectada e implantaron un marcapasos temporal para estabilizar al paciente. Una vez que su estado estuvo fuera de peligro, fue trasladado al Hospital Cho Ray para continuar con un tratamiento especializado. Sus familiares ya se encuentran en Vietnam para acompañarlo durante su recuperación.



Las autoridades vietnamitas mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la legislación vigente./.

VNA