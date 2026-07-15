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Resolución 57 logra avances tempranos en ciencia y tecnología, y en la transformación digital

Como parte de la implementación continua y decidida de las tareas establecidas en la Resolución n.º 57-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 22 de diciembre de 2024, sobre los avances estratégicos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología logró resultados positivos en una amplia variedad de ámbitos durante mayo de 2026.

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