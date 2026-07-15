Resolución 57 logra avances tempranos en ciencia y tecnología, y en la transformación digital

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Datos, recurso estratégico para impulsar un nuevo modelo de crecimiento
Vietnam impulsa la economía de datos para mejorar la productividad, acelerar la transformación digital y fortalecer un crecimiento sostenible basado en la innovación.
Vietnam establece becas para fortalecer recursos humanos en ciencia y tecnología
Vietnam otorgará becas a estudiantes de carreras STEM, ingenierías y tecnologías estratégicas para fortalecer la formación de talento
Ciencia y tecnología: clave para afirmar la posición global de Vietnam
Vietnam acelera el desarrollo de tecnologías estratégicas como los semiconductores y la inteligencia artificial, impulsando un ecosistema de innovación que fortalece su competitividad, productividad y liderazgo tecnológico.
Tecnología genética permite identificar a mártires vietnamitas
Vietnam emplea secuenciación genética NGS-SNP para identificar restos de mártires desaparecidos y devolver su identidad a miles de familias.
Exposición interactiva en Hanoi promueve conciencia sobre seguridad digital
Una exposición interactiva titulada "Muro de Ciberseguridad" se celebra en la calle peatonal alrededor del lago Hoan Kiem, en Hanoi, ofreciendo a residentes y visitantes experiencias prácticas para mejorar sus conocimientos y concienciación sobre la seguridad en el entorno digital.
Vietnam urge a consolidar un “escudo legal” para la protección de datos en la economía digital
El Ministerio de Justicia y expertos locales advierten que la filtración de 6,9 millones de cuentas en el primer trimestre de 2026 exige superar los vacíos de la ley de 2025 frente a las plataformas transnacionales.
Vietnam prevé producir primeras vacunas de nueva generación a partir de 2028
Vietnam y la farmacéutica francesa Sanofi producirán vacunas de nueva generación desde 2028 mediante una alianza con VNVC para fortalecer la seguridad sanitaria del país.
Samsung apuesta por el talento vietnamita para reforzar su estrategia en IA y semiconductores
Samsung amplía en Vietnam sus programas de formación en IA y semiconductores para desarrollar talento de alta tecnología y apoyar la innovación.
Vietnam promueve ecosistema de apoyo a empresas científicas y tecnológicas
Las empresas científicas y tecnológicas de Vietnam buscan fortalecer la innovación mediante más financiamiento, transferencia tecnológica y cooperación.
Ciudad Ho Chi Minh estrena infraestructura digital de promoción de inversión
Ciudad Ho Chi Minh estrenará una plataforma digital con IA para modernizar la promoción de inversiones y fortalecer su competitividad y transformación digital.
Ciudad vietnamita de Da Nang busca atraer más inversiones alemanas
Da Nang promociona su potencial ante inversores alemanes con oportunidades en alta tecnología, semiconductores, I+D, logística y transformación digital.
Vietnam busca convertir la ciencia nuclear en un motor clave para el desarrollo nacional
Vietnam impulsará la energía atómica, la investigación nuclear y las aplicaciones pacíficas para fortalecer la salud, la industria, la agricultura y el desarrollo sostenible.
Prensa francesa resalta avances de la transformación digital en Vietnam
El diario Inforadar resaltó la cobertura 5G del 91% y el éxito de la plataforma VNeID, que ya supera los 71 millones de usuarios verificados.
Can Tho coopera con socios surcoreanos en desarrollo urbano, inteligencia artificial e industria verde
Las autoridades de la ciudad de Can Tho y una delegación surcoreana encabezada por el profesor Kim Hak-Min acordaron un plan de cooperación para el desarrollo de infraestructuras inteligentes, Inteligencia Artificial (IA) e industria verde.
Hanoi impulsa tráfico inteligente con cámaras de IA
La policía de tráfico de Hanoi está acelerando la labor de instalar otras dos mil 460 cámaras con inteligencia artificial (IA), elevando el número total de cámaras conectadas al Centro de Comando a casi cinco mil, con el objetivo de formar una plataforma de datos para servir al tráfico inteligente y a las ciudades inteligentes.
Vietnam evalúa avances de la Resolución 57 y fija seis orientaciones para su próxima etapa
Vietnam celebró una conferencia nacional para evaluar un año y medio de implementación de la Resolución 57 sobre ciencia, tecnología e innovación, y definió seis orientaciones estratégicas para acelerar la transformación digital y el desarrollo nacional.
Vietnam refuerza ciberseguridad con nueva ley
Vietnam pone en vigor la Ley de Ciberseguridad 2025, que refuerza la protección de datos, combate el deepfake y endurece las normas para plataformas digitales.
Cine vietnamita promueve propiedad intelectual e IA
Expertos instan al cine vietnamita a acelerar la transformación digital, aplicar IA y reforzar la protección de la propiedad intelectual.
Vietnam y Corea del Sur impulsan cooperación en innovación
Vietnam y Corea del Sur acordaron ampliar la cooperación en innovación, ciencia y tecnología para impulsar el desarrollo sostenible.
Provincia vietnamita y socio surcoreano impulsan cooperación en desarrollo de vehículos no tripulados
Tay Ninh y DTONIC VINA exploran cooperación en drones, inteligencia artificial y tecnologías estratégicas para impulsar la innovación local.