Datos, recurso estratégico para impulsar un nuevo modelo de crecimiento

Hanoi (VNA) - Los datos se han convertido en un nuevo motor de crecimiento para Vietnam, en su camino hacia un modelo económico basado en la innovación, la productividad y la transformación digital.



Según el profesor y doctor Tran Tho Dat, exrector de la Universidad Nacional de Economía, durante mucho tiempo el crecimiento económico dependió principalmente del capital y la mano de obra. Sin embargo, en la era digital, los datos se han convertido en un nuevo factor de producción que complementa los recursos tradicionales, mejora la productividad y optimiza la asignación de recursos.



En el proceso de renovación del modelo de crecimiento, Vietnam considera los datos tanto un motor económico como una herramienta para avanzar hacia un desarrollo sostenible y una economía más verde. En los últimos años, ministerios, sectores y localidades han impulsado la construcción de infraestructuras de datos y la aplicación de tecnologías digitales en la gestión, la producción y los negocios.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha desarrollado una estrategia de datos sectorial hasta 2030, con visión hasta 2035, y ha puesto en funcionamiento 21 bases de datos especializadas y cuatro sistemas de información compartidos. Además, ha completado la conexión con 12 bases de datos nacionales y sectoriales, contribuyendo a la creación de un ecosistema de datos integrado y de uso común.



En particular, el sistema nacional de trazabilidad de productos agrícolas ya incluye más de 18 mil 500 productos, 919 lotes de mercancías, 547 explotaciones agrícolas, 255 zonas de cultivo y 149 empresas. Esta plataforma permite aumentar la transparencia de la cadena de valor y mejorar la competitividad de los productos agrícolas vietnamitas en los mercados internacionales.



En Hanoi, las autoridades han identificado los datos como un activo estratégico y la base del gobierno , la economía y la sociedad digitales. La capital ha pasado de la digitalización de procesos a la apertura, conexión y reutilización de datos para mejorar la gestión pública y la prestación de servicios a ciudadanos y empresas.



Hasta ahora, los 17 departamentos municipales han abierto 93 conjuntos de datos. La ciudad también ha desarrollado bases de datos sobre bienes públicos, proyectos de inversión, personal administrativo, planificación urbana, educación, tierras y salud, entre ellas una base con unos 3,24 millones de parcelas y más de 9,2 millones de historiales médicos electrónicos.



No obstante, el aprovechamiento de los datos aún enfrenta importantes obstáculos. La información sigue dispersa entre sectores, algunas bases de datos no están plenamente conectadas y el uso de estos recursos para generar valor económico todavía es limitado. Además, Vietnam necesita fortalecer la formación de especialistas en datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y arquitectura digital.



Los expertos advierten que todavía existe una brecha entre la acumulación de datos y su transformación en valor económico. Para cerrarla, Vietnam debe pasar de la construcción de infraestructuras de datos a una explotación más eficiente, con un marco legal claro sobre propiedad, acceso y uso de la información, así como mecanismos de intercambio entre los sectores público y privado.



En este proceso, el Estado debe desempeñar un papel de impulsor del mercado mediante la apertura de datos públicos, la creación de estándares técnicos y el fortalecimiento de la confianza. Un mercado de datos eficiente permitirá asignar este recurso hacia las áreas con mayor productividad, contribuyendo al crecimiento sostenible de la economía vietnamita./.

VNA