Trazabilidad digital mejora la competitividad agrícola de Vietnam

Hanoi (VNA) - El sistema de trazabilidad de productos agrícolas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha entrado oficialmente en funcionamiento, marcando un cambio desde la gestión descentralizada a nivel local y empresarial a la creación de una plataforma de datos unificada a escala nacional.



En el contexto que los mercados de importación exigen cada vez más transparencia en el origen, esto no es solo una herramienta de gestión, sino también un "pasaporte digital" que ayuda a los productos agrícolas vietnamitas a conquistar mercados y mejorar su competitividad.



Actualmente, el sistema cuenta con más de 18 mil 500 rubros pertenecientes a 181 grupos de productos de 170 empresas en 24 de las 34 provincias y ciudades participantes. Sin embargo, para que sea efectivo, lo importante no es la cantidad de códigos QR generados, sino la calidad de los datos actualizados detrás de cada producto.



Hanoi figura entre las localidades líderes en este campo. A partir de 2018, la ciudad comenzó a construir un sistema electrónico de trazabilidad para productos agrícolas, forestales y acuáticos.



Cuando el sistema nacional entró oficialmente en funcionamiento, la capital vietnamita también estandarizó y sincronizó rápidamente los datos con dos mil 823 cuentas de establecimientos de producción y negocios y más de 10 mil 100 códigos de productos agrícolas, forestales y acuáticos.



Ta Van Tuong, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi, subrayó que la vinculación entre los sistemas locales y nacionales tiene como objetivo aumentar la concienciación de las empresas sobre la trazabilidad e incrementar la transparencia en la producción y circulación de mercancías.



Además, el organismo regulador puede supervisar las condiciones de fabricación y negocios en tiempo real, así como apoya el control de la seguridad alimentaria de aproximadamente mil 488 cadenas de suministro procedentes de provincias y ciudades que abastecen de productos al mercado de Hanoi.



Según los expertos, la clave de la trazabilidad reside en la creación de una base de datos completa y actualizada periódicamente sobre las zonas de cultivo. Esto supone un reto importante para la agricultura vietnamita, en el contexto que la mayoría de las materias primas son producidas por millones de pequeñas familias agricultoras.



Actualmente, la industria del caucho cuenta con alrededor de 264 mil hogares productores; la maderera con alrededor de 1,1 millones y la cafetera con unos 700 mil. Cada hogar suele cultivar en varias parcelas de tierra.



Por lo tanto, para realizar una trazabilidad precisa, los datos deben actualizarse hasta el nivel de cada hogar y cada parcela de producción.



De acuerdo con To Xuan Phuc, experto de la organización Forest Trends, la base de datos de zonas de cultivo aporta muchos beneficios que van más allá del objetivo de la trazabilidad.



Esto sienta las bases para el desarrollo de políticas prácticas, ayudando a los organismos de gestión a identificar áreas en riesgo de infringir las normativas sobre el uso de la tierra, la protección forestal o la seguridad de la producción, señaló.



Al mismo tiempo, los datos también constituyen una base importante para atraer inversiones a sectores relacionados con las materias primas, precisó.



Resulta necesario elaborar mecanismos para que las empresas compartan datos con los organismos reguladores, con vistas a evitar el desperdicio de recursos en la recopilación de información y ayudar a detectar riesgos de superposición de zonas de materias primas o de superposición con terrenos forestales.



La necesidad de crear un sistema de datos integral es cada vez más urgente, pues muchos mercados han convertido la trazabilidad en una normativa obligatoria.



Por tal razón, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente debe publicar con prontitud una lista de los grupos de productos que deben implementar la trazabilidad y, al mismo tiempo, exigir a las empresas de esta categoría que compartan datos sobre las zonas de cultivo con los organismos de gestión locales en aras de crear una base de datos unificada, recomendó Xuan Phuc.



Desde el punto de vista de la gestión, Ta Van Tuong sugirió desarrollar el sistema de trazabilidad de productos agrícolas con una plataforma que preste servicios públicos de modo que las empresas puedan actualizar la información de producción, declarar cambios y enviar informes directamente.



Además, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente debe elaborar una hoja de ruta para la trazabilidad obligatoria de ciertos grupos de productos. Esto no solo es un requisito de gestión, sino también un beneficio para las empresas que producen de forma transparente, lo que contribuye a mejorar su reputación y competitividad en el mercado.



De acuerdo con el viceprimer ministro Ho Quoc Dung, el objetivo de lograr más de 74 mil millones de dólares en 2026 por el concepto de exportaciones está ejerciendo una presión significativa en la coyuntura de que los mercados endurecen cada vez más los requisitos de transparencia de información y trazabilidad.



Por lo tanto, resulta necesario dar prioridad a la implementación de sistemas de trazabilidad para industrias clave y productos de alto valor hacia los mercados clave como la Unión Europea, Estados Unidos y China./.

VNA