Vietnam busca diversificar canales de financiación para las pymes

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Vietnam, a pesar de representar casi el 98% del total de las firmas activas en el país, apenas concentran alrededor del 20% del saldo total de los créditos en la economía nacional.



Ante este escenario de escasez prolongada de capital, autoridades financieras y expertos coinciden en la necesidad urgente de reestructurar el sistema financiero y perfeccionar el marco institucional bajo el espíritu de la Resolución 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista sobre el desarrollo de la economía privada como un motor impulsor clave del crecimiento económico.



La transformación propuesta busca rediseñar las herramientas financieras actuales, diversificar los canales de suministro de fondos y transitar desde un modelo de apoyo netamente administrativo hacia una estrategia de desarrollo integral que responda a las particularidades de este tejido empresarial.



De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Finanzas, cerca del 70% de las pymes vietnamitas continúan enfrentando serias dificultades para acceder al crédito bancario formal debido principalmente a la falta de activos de garantía.



Herramientas estatales como el Fondo de Desarrollo de las Pymes y el Fondo de Garantía Crediticia no han alcanzado los resultados esperados, puesto que las estrictas normativas sobre la preservación de capital hacen que este último actúe con excesiva cautela, lo que redujo su saldo de garantías a solo 3,79 millones de dólares para agosto de 2024.



A esto se suma la limitada capacidad de absorción de las propias pymes, considerando que más del 93% son de escala pequeña o micro, con debilidades estructurales en sus capacidades financieras, tecnológicas y de recursos humanos para cumplir con los requisitos formales.



La vicepresidenta de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Vietnam (VINASME), Dang Huynh Uc My, señaló que las políticas públicas deben orientarse a la creación de un ecosistema de desarrollo sincronizado en lugar de limitarse a solucionar trabas a corto plazo.



La asociación trabaja en la optimización de mecanismos y políticas para respaldar la transición de los hogares de negocios hacia el modelo empresarial formal, permitiendo su participación en el mercado regulado.



Según la directiva, el crédito constituye solo un eslabón del proceso, ya que las firmas deben poseer primero un modelo de negocio correcto que responda a las demandas del mercado para poder alinearse con las exigencias de las instituciones crediticias.



VINASME prevé modernizar sus operaciones mediante canales de conexión directa con sus miembros, implementar programas piloto tipo sandbox por sectores y lanzar iniciativas específicas para empresas emergentes innovadoras, firmas verdes o aquellas lideradas por mujeres y personas con discapacidad.



Por su parte, el profesor Ha Huy Ngoc, director del Centro de Estrategia y Política del Instituto de Economía de Vietnam y el Mundo, respaldó la urgencia de construir este ecosistema integrado sobre la base de leyes transparentes, herramientas flexibles y una ejecución profesional.



A su vez, el profesor Do Thien Anh Tuan, docente de la Escuela de Políticas Públicas y Gestión de la Universidad Fulbright Vietnam, puntualizó que el sistema financiero actual está diseñado para corporaciones grandes con balances transparentes y garantías sólidas.



Dado que el mercado de valores no se adapta a las microempresas y los bancos comerciales dependen excesivamente de las hipotecas, el experto sugirió redefinir el rol de instituciones como el Banco de Desarrollo de Vietnam (VDB) y el Banco de Políticas Sociales mediante programas especializados, además de ampliar el marco legal para las instituciones de microfinanzas, que actualmente cuenta con solo seis o siete entidades autorizadas frente a la demanda de unos cinco o seis millones de hogares de negocios no agrícolas.



En consonancia con estas demandas sectoriales, el Ministerio de Finanzas incluyó reformas sustanciales dentro del borrador de la enmienda a la Ley de Apoyo a las Pymes.



La jefa de la sección de Pymes del Departamento de desarrollo de la empresa privada y economía colectiva, Nguyen Thi Bich Thuy, detalló que el proyecto de ley incentivará a las entidades bancarias a transformar sus métodos de evaluación crediticia.



Las modificaciones legales promoverán el desarrollo de productos financieros basados en los flujos de caja, los datos operativos y las cadenas de suministro de las empresas, además de ampliar la gama de garantías aceptadas a bienes muebles, derechos de propiedad intelectual y activos formados en el futuro.



Esta reforma busca que los fondos se asignen por la eficiencia operativa y la capacidad de generación de ingresos de las pymes, elevando la competitividad general de la economía privada./.

VNA