Energía solar en tejados gana impulso en Vietnam gracias a nuevo marco regulatorio

Hanoi (VNA) - La aprobación de un nuevo marco regulatorio está impulsando el desarrollo de la energía solar en tejados en Vietnam al ampliar las oportunidades de inversión, fortalecer la generación distribuida y contribuir a la seguridad energética y al crecimiento verde.



El impulso proviene del Decreto N.º 243/2026/ND-CP, que modifica las normas sobre el mecanismo de Compra Directa de Energía (DPPA) y el desarrollo de las energías renovables. La nueva normativa elimina obstáculos regulatorios, amplía los participantes del mecanismo de compra directa, perfecciona el marco para los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo y actualiza las reglas para la comercialización de los excedentes de electricidad.



Entre las principales novedades figura el aumento del límite de venta de la energía excedente del 20% al 50% de la producción generada. Además, hasta finales de 2030, este porcentaje podrá ser superior si la red eléctrica regional reúne las condiciones técnicas necesarias. La medida busca mejorar la rentabilidad de las inversiones y estimular el desarrollo de nuevos proyectos.



El subdirector general del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), Pham Le Phu, señaló que el decreto ofrece un marco jurídico más transparente para ciudadanos, empresas e inversionistas. Asimismo, destacó que la ampliación del mecanismo DPPA permitirá negociar los precios de la electricidad conforme al mercado y atender la creciente demanda de energía limpia por parte de fábricas, centros de datos, estaciones de recarga para vehículos eléctricos y otros grandes consumidores.



Desde el sector empresarial, Nguyen Minh Anh, jefa de la Oficina de la Alianza Asiática para la Energía Limpia, afirmó que la nueva normativa permitirá a las empresas planificar mejor sus inversiones, controlar los costos energéticos y cumplir los requisitos de sostenibilidad de las cadenas de suministro.



Por su parte, Nguyen Quoc Trung, subdirector general de la Compañía Nacional de Operación del Sistema Eléctrico y del Mercado Eléctrico (NSMO), advirtió que la demanda eléctrica seguirá aumentando en los próximos años, por lo que la energía solar en tejados, junto con los sistemas de almacenamiento mediante baterías (BESS), desempeñará un papel cada vez más importante para integrar las energías renovables y reforzar el suministro durante las horas de mayor consumo.



En la regi'on septentrional del país, la Corporación Eléctrica del Norte de Vietnam (EVNNPC), que gestiona la red de distribución en 17 provincias y ciudades, incorporó cerca de ocho mil 500 nuevos clientes con sistemas solares de autoconsumo durante el primer semestre de 2026, con una capacidad adicional de casi 394,5 MW. Al cierre de junio, la empresa superaba los 10 mil clientes y alcanzaba una capacidad instalada de unos 718 MW.



La presidenta del Consejo de Miembros de EVNNPC, Do Nguyet Anh, destacó que el crecimiento se aceleró desde abril gracias a la coordinación entre la empresa, sus filiales y las autoridades locales. Paralelamente, EVNNPC desarrolla un proyecto para instalar sistemas de almacenamiento energético en 47 subestaciones de 110 kV, con una capacidad prevista de 305 MW y 610 MWh.



Según el director general de EVNNPC, Nguyen Duc Thien, el desarrollo de la energía solar en tejados y de otras fuentes de generación distribuida contribuirá a aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional y acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible.



La provincia norteña de Bac Ninh figura entre las más activas en esta estrategia. Tras aprobar un plan de desarrollo para el período 2025-2035, la provincia registraba al cierre del primer semestre de 2026 un total de 957 inversionistas con proyectos de energía solar en tejados, equivalentes a una capacidad de 272 MW. De ellos, 742 proyectos ya estaban conectados a la red y en operación, mientras que la capacidad instalada alcanzaba unos 224 MW. Las autoridades también estudian nuevas políticas de apoyo para fomentar la instalación de sistemas fotovoltaicos en los hogares, especialmente aquellos equipados con baterías de almacenamiento.



La consolidación del nuevo marco regulatorio y la participación activa del sector eléctrico y de las administraciones locales están sentando las bases para una nueva etapa de expansión de la energía solar en tejados, llamada a reforzar el suministro eléctrico, impulsar la transición energética y fortalecer la seguridad de Vietnam en ese apartado./.

VNA