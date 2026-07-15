Vietnam impulsa almacenamiento de energía para acelerar transición energética

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam apuesta por el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía como una pieza clave para aprovechar mejor la electricidad generada por fuentes renovables, reforzar la seguridad energética y avanzar hacia la meta de emisiones netas cero (Net Zero) en 2050.



La versión revisada del Plan Nacional de Desarrollo Energético VIII sitúa los sistemas de almacenamiento mediante baterías (BESS) entre las prioridades de la transición energética, respaldados por un nuevo marco regulatorio destinado a impulsar su desarrollo.



El plan prevé que, para 2030, las energías renovables, sin contar la hidroeléctrica, representen entre el 28% y el 36% de la capacidad total instalada. La energía solar alcanzará entre 46 mil 459 y 73 mil 416 MW, mientras que la capacidad de almacenamiento -mediante baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo- oscilará entre 10 mil y 16 mil 300 MW.



Los especialistas consideran que el crecimiento de la energía eólica y solar permitirá reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, advierten que la naturaleza intermitente de estas fuentes obliga a disponer de sistemas capaces de almacenar el excedente de electricidad y suministrarlo cuando aumenta la demanda.



Actualmente, la producción solar alcanza su máximo al mediodía, mientras que el mayor consumo se registra por la noche, una diferencia que obliga a limitar la generación cuando la red no puede absorber toda la electricidad disponible. El almacenamiento energético permite corregir este desequilibrio, mejorar el aprovechamiento de la energía limpia y reducir el uso de centrales convencionales durante las horas pico.



El director general de la compañía de energía solar LITHACO, Tran Quoc Tam, afirmó que los sistemas BESS funcionan como la "memoria" de la red eléctrica, ya que almacenan la electricidad sobrante durante el día y la suministran cuando aumenta la demanda. Además, contribuyen a estabilizar la red, reducir la carga sobre las líneas de transmisión y optimizar la gestión energética.



Los expertos prevén que la demanda de electricidad en Vietnam seguirá creciendo debido al desarrollo de los centros de datos, la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y las industrias de alta tecnología, por lo que consideran esencial invertir de forma simultánea en generación, redes y almacenamiento.



Durante el seminario "¿Son las baterías el petróleo del siglo XXI?", celebrado en Ciudad Ho Chi Minh, especialistas coincidieron en que el almacenamiento energético se ha convertido en un componente indispensable de los sistemas eléctricos modernos al permitir un uso más eficiente de la energía renovable.



El profesor asociado Nguyen Trung Kien, de la Universidad de Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) son actualmente la tecnología más utilizada por su vida útil de entre 15 y 20 años, su seguridad y su adecuación para proyectos de gran escala. Añadió que el desarrollo de nuevas tecnologías y el reciclaje de baterías serán factores decisivos para el crecimiento del sector.



Los especialistas también subrayaron la necesidad de desarrollar una cadena de recuperación y reciclaje que permita reutilizar materiales como litio, hierro, aluminio y cobre, reduciendo el consumo de recursos naturales y promoviendo una economía circular.



En paralelo, Vietnam continúa perfeccionando el marco legal para el almacenamiento energético. El Decreto N.º 243/2026/ND-CP, aprobado el pasado 26 de junio, establece la base jurídica para los sistemas BESS y permite su integración con instalaciones solares de autoconsumo, una medida que se espera impulse el mercado y mejore el aprovechamiento de la electricidad renovable.



A juicio de los expertos, la transición energética requiere desarrollar de forma coordinada la generación renovable, el almacenamiento, las redes inteligentes y el reciclaje de materiales. En este contexto, el almacenamiento de energía se perfila como uno de los pilares para reducir las emisiones, reforzar la seguridad energética y garantizar un crecimiento económico sostenible./.

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