Vietnam estudia experiencia de Japón en desarrollo de mercado bursátil

Tokio (VNA) - Una delegación del Ministerio de Finanzas de Vietnam, encabezada por el viceministro Nguyen Duc Chi, destacó el sólido apoyo brindado por las autoridades japonesas al desarrollo del mercado bursátil vietnamita durante casi tres décadas, durante reuniones celebradas en Tokio con representantes de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (JFSA) y la Comisión de Vigilancia de Valores y Bolsa (SESC).



La visita, realizada el 14 de julio, forma parte de una gira de estudio destinada a conocer experiencias sobre el desarrollo de los mercados de valores, el diseño de nuevos productos financieros y el perfeccionamiento del marco regulatorio en Japón y Corea del Sur, con el fin de aportar insumos para la reforma de la Ley de Valores de Vietnam.



En el encuentro, Nguyen Duc Chi destacó que, tras casi 30 años de desarrollo, el mercado bursátil se ha consolidado como un importante canal de movilización de capital a mediano y largo plazo para la economía vietnamita. Señaló que la capitalización del mercado ya supera el 80% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que las sociedades de valores, las gestoras de fondos y demás instituciones operan de manera estable y segura. Añadió que el proveedor global de índices FTSE evalúa actualmente la posible reclasificación de Vietnam de mercado frontera a mercado emergente.



El viceministro expresó asimismo el interés de Vietnam por conocer la experiencia japonesa en la implementación de mecanismos de prueba regulatoria (sandbox), los modelos de gestión y supervisión del mercado, la formación de recursos humanos y las políticas para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.



Por su parte, el comisionado adjunto de Planificación de Políticas de la JFSA, Hiroshi Okada, reafirmó la importancia que su organismo concede a la cooperación con el Ministerio de Finanzas y la Comisión Estatal de Valores de Vietnam, y manifestó la disposición de Japón a compartir su experiencia para contribuir al desarrollo del mercado financiero y bursátil vietnamita.



Según la Comisión Estatal de Valores de Vietnam, los intercambios se centraron en el funcionamiento del mecanismo sandbox para nuevos productos y servicios financieros, los modelos de supervisión del mercado, los fondos cotizados en bolsa (ETF), los servicios financieros basados en tecnologías y algoritmos, así como la formación de recursos humanos altamente calificados.



Al explicar el modelo japonés de sandbox, Okada señaló que su país promueve la innovación en el sector financiero sin descuidar la protección de los inversionistas ni la estabilidad del sistema financiero. Destacó además que el desarrollo del capital humano constituye uno de los pilares para garantizar el crecimiento sostenible del mercado de valores y expresó su reconocimiento por los avances logrados por Vietnam, cuya evolución calificó de prometedora.



Durante la sesión de trabajo, especialistas de la JFSA presentaron la experiencia de Japón en el diseño y funcionamiento del mecanismo sandbox y del Centro de Apoyo a la Innovación FinTech.



A su vez, la presidenta de la Comisión Estatal de Valores de Vietnam, Vu Thi Chan Phuong, junto con los integrantes de la delegación, intercambió opiniones sobre la base jurídica del sandbox, la incorporación a la legislación de los modelos piloto exitosos, los mecanismos de gestión de riesgos y la regulación de los servicios financieros basados en inteligencia artificial y activos digitales.



La delegación vietnamita valoró las experiencias compartidas por la JFSA como una referencia útil para perfeccionar las políticas nacionales y avanzar en la reforma de la Ley de Valores.



En el marco de la visita, la delegación también sostuvo reuniones con el Grupo de la Bolsa de Japón (JPX) y la Asociación Japonesa de Agentes de Valores (JSDA), durante las cuales ambas partes intercambiaron experiencias sobre la supervisión de operaciones mediante nuevas tecnologías, el desarrollo de infraestructura para la negociación electrónica y el fortalecimiento de las capacidades del personal del sector bursátil./.

VNA