Promueven amistad y cooperación entre los pueblos de Ciudad Ho Chi Minh y Estados Unidos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh celebró esta mañana un acto conmemorativo por el 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos (4 de julio), con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de Vietnam y la nación norteamericana.



Durante la ceremonia, Nguyen Van Tho, vicepresidente permanente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh y titular de la Asociación de Amistad Vietnam–Estados Unidos de la ciudad, destacó que las relaciones entre ambos países han recorrido un camino del conflicto hacia la paz y la cooperación.



Recordó que Vietnam y Estados Unidos mantienen actualmente una Asociación Estratégica Integral, basada en el respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los respectivos sistemas políticos, dejando atrás el pasado para mirar hacia el futuro en beneficio de ambos pueblos.



En ese contexto, señaló que Ciudad Ho Chi Minh ha sido una de las localidades más activas en el impulso de los vínculos bilaterales. En abril de 1995, la ciudad estableció una relación de cooperación amistosa con San Francisco, un hito simbólico de la diplomacia entre los pueblos que ha permitido fortalecer la confianza y ampliar la colaboración en diversos ámbitos.



Añadió que, tras la reciente ampliación de los límites administrativos de la ciudad, se abrirán nuevas oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos con socios estadounidenses.



Nguyen Van Tho subrayó asimismo la contribución de la Asociación de Amistad Vietnam–Estados Unidos de Ciudad Ho Chi Minh a través de actividades de intercambio cultural y de acercamiento entre los ciudadanos de ambos países, promoviendo un mayor conocimiento mutuo y consolidando la amistad bilateral.



Por su parte, la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, Melissa A. Brown, afirmó que la misión diplomática estadounidense en Vietnam continúa trabajando para fortalecer la relación bilateral mediante iniciativas que conectan a familias, estudiantes y turistas, además de ampliar la cooperación en salud pública, lucha contra la delincuencia transnacional, comercio, agricultura y otras áreas que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de ambos países.



La diplomática destacó que la base más sólida de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam reside en la amistad entre sus pueblos. En este sentido, reconoció el papel de la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh en la promoción de intercambios culturales, programas educativos, actividades comunitarias y vínculos personales que han fortalecido la comprensión y el respeto mutuos.



Melissa A. Brown recordó que, tras 31 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, los dos países han elevado sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral, ampliando la cooperación en comercio e inversión, educación, ciencia y tecnología, salud, seguridad y diplomacia popular.



Expresó además su confianza en que ambas naciones seguirán ampliando los intercambios educativos, profundizando las relaciones comerciales, impulsando la innovación y fortaleciendo la amistad entre los pueblos de Vietnam y Estados Unidos./.

VNA