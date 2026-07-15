Política

Promueven amistad y cooperación entre los pueblos de Ciudad Ho Chi Minh y Estados Unidos

La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh celebró esta mañana un acto conmemorativo por el 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos (4 de julio), con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de Vietnam y la nación norteamericana.

Promueven amistad y cooperación entre los pueblos de Ciudad Ho Chi Minh y Estados Unidos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh celebró esta mañana un acto conmemorativo por el 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos (4 de julio), con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de Vietnam y la nación norteamericana.

Durante la ceremonia, Nguyen Van Tho, vicepresidente permanente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh y titular de la Asociación de Amistad Vietnam–Estados Unidos de la ciudad, destacó que las relaciones entre ambos países han recorrido un camino del conflicto hacia la paz y la cooperación.

Recordó que Vietnam y Estados Unidos mantienen actualmente una Asociación Estratégica Integral, basada en el respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los respectivos sistemas políticos, dejando atrás el pasado para mirar hacia el futuro en beneficio de ambos pueblos.

En ese contexto, señaló que Ciudad Ho Chi Minh ha sido una de las localidades más activas en el impulso de los vínculos bilaterales. En abril de 1995, la ciudad estableció una relación de cooperación amistosa con San Francisco, un hito simbólico de la diplomacia entre los pueblos que ha permitido fortalecer la confianza y ampliar la colaboración en diversos ámbitos.

Añadió que, tras la reciente ampliación de los límites administrativos de la ciudad, se abrirán nuevas oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos con socios estadounidenses.

Nguyen Van Tho subrayó asimismo la contribución de la Asociación de Amistad Vietnam–Estados Unidos de Ciudad Ho Chi Minh a través de actividades de intercambio cultural y de acercamiento entre los ciudadanos de ambos países, promoviendo un mayor conocimiento mutuo y consolidando la amistad bilateral.

Por su parte, la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, Melissa A. Brown, afirmó que la misión diplomática estadounidense en Vietnam continúa trabajando para fortalecer la relación bilateral mediante iniciativas que conectan a familias, estudiantes y turistas, además de ampliar la cooperación en salud pública, lucha contra la delincuencia transnacional, comercio, agricultura y otras áreas que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de ambos países.

La diplomática destacó que la base más sólida de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam reside en la amistad entre sus pueblos. En este sentido, reconoció el papel de la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh en la promoción de intercambios culturales, programas educativos, actividades comunitarias y vínculos personales que han fortalecido la comprensión y el respeto mutuos.

Melissa A. Brown recordó que, tras 31 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, los dos países han elevado sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral, ampliando la cooperación en comercio e inversión, educación, ciencia y tecnología, salud, seguridad y diplomacia popular.

Expresó además su confianza en que ambas naciones seguirán ampliando los intercambios educativos, profundizando las relaciones comerciales, impulsando la innovación y fortaleciendo la amistad entre los pueblos de Vietnam y Estados Unidos./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Ciudad Ho Chi Minh #Estados Unidos #Vietnam-Estados Unidos #relaciones bilaterales
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam y Estados Unidos fortalecen cooperación en diversos ámbitos

El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, realizó una visita de trabajo al estado de Minnesota del 28 al 30 de junio con el propósito de estrechar los vínculos con las autoridades locales, el sector empresarial, las instituciones educativas y la comunidad vietnamita.

Ver más

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostiene una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane. (Foto: VNA)

Impulsan cooperación entre localidades de Vietnam y Laos

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostuvo una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, se reúne en Beijing con el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning. (Foto: VNA)

Vietnam y China consolidan nexos partidistas y cooperación estratégica

El jefe de la Comisión de Asuntos Internos del PCV, Le Minh Tri, se reunió en Beijing con Wang Huning para coordinar el intercambio de experiencias en reforma judicial, la lucha anticorrupción y el impulso de infraestructura ferroviaria transfronteriza en el marco de la comunidad de futuro compartido.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)

Vietnam impulsa una reforma de la educación jurídica

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, instó a modernizar el proyecto de ley revisado mediante una transformación digital interactiva y enfoques comunitarios que fomenten una cultura real de respeto al Estado de derecho, superando formalismos en la difusión legal.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, (derecha) y el ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, Linkham Douangsavanh. (Foto: VGP)

Subjefe del Gobierno de Vietnam recibe a ministro de Laos

El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc se reunió con Linkham Douangsavanh para trazar las orientaciones estratégicas en agricultura y gestión ambiental para el período 2026-2030, tras la reciente reestructuración de la cartera laosiana.

Bui Minh Thanh (izquierda), vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, felicita a Etienne Ranaivoson, cónsul general de Francia en Ciudad Ho Chi Minh, con motivo de la Fiesta Nacional de Francia. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh impulsa cooperación con socios franceses

Ciudad Ho Chi Minh desea seguir ampliando la cooperación con los socios franceses en aquellos ámbitos en los que ambas partes cuentan con fortalezas y necesidades comunes, expresó hoy Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular municipal.