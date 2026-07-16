Comercio exterior de Vietnam crece 27,1% en el primer semestre de 2026

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Energía solar en tejados gana impulso en Vietnam gracias a nuevo marco regulatorio
Vietnam fortalece la energía solar en tejados con un nuevo marco regulatorio que impulsa inversiones, generación distribuida y seguridad energética.
Impulsan cooperación y conexión empresarial entre Vietnam y Corea del Sur
Vietnam presentó en Seúl el potencial de Hung Yen para atraer inversiones de Corea del Sur en semiconductores, energía verde, logística e infraestructura.
Ciudad Ho Chi Minh prioriza calidad sobre cantidad en atracción de IED
En correspondencia con la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político del PCV, la metrópoli reorientó su estrategia de inversión extranjera directa (IED) tras registrar 7,5 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026.
Vietnam registra récord de IED y apuesta por mejorar su capacidad de absorción
La inversión extranjera directa (IED) en Vietnam alcanzó un máximo histórico durante el primer semestre de 2026, con un capital registrado cercano a 34,6 mil millones de dólares, un 61% más que en el mismo período del año anterior.
Escudo de la seguridad energética nacional debe construirse con múltiples capas, según experto
Vietnam planea elevar sus reservas petroleras a 90 días de importaciones netas para 2030 y fortalecer su seguridad energética ante riesgos globales.
Confianza de empresas europeas crece con fuerza en Vietnam
El Índice de Confianza Empresarial de EuroCham subió a 79,7 puntos, reflejando el atractivo de Vietnam para la inversión y las perspectivas de crecimiento.
Vietnam busca diversificar canales de financiación para las pymes
El Ministerio de Finanzas impulsa reformas a la Ley de Apoyo a las Pymes para fomentar créditos basados en flujos de caja y activos intangibles, buscando superar la barrera de las garantías físicas que actualmente excluye del financiamiento formal al 70% de estas empresas.
Vietnam estudia experiencia de Japón en desarrollo de mercado bursátil
Vietnam y Japón intercambian experiencias sobre regulación, sandbox, FinTech y supervisión bursátil para apoyar la reforma de la Ley de Valores vietnamita.
Trazabilidad digital mejora la competitividad agrícola de Vietnam
Vietnam activa una plataforma nacional de trazabilidad agrícola para reforzar la transparencia, mejorar las exportaciones y elevar la competitividad internacional.
Vietnam impulsa almacenamiento de energía para acelerar transición energética
Vietnam prioriza sistemas de almacenamiento con baterías para impulsar las energías renovables, reforzar la seguridad energética y avanzar hacia la meta Net Zero 2050.
Empresa mexicana busca proveedores vietnamitas en Vietnam International Sourcing 2026
La distribuidora mexicana ESFLO participará en Vietnam International Sourcing 2026 para buscar proveedores vietnamitas y fortalecer el comercio bilateral.
Vietnam y Camboya amplían acuerdo de transporte por carretera
Las autoridades de vialidad de ambos países acordaron extender su tratado de transporte terrestre al paso fronterizo internacional Tan Nam–Meun Chey, una medida orientada a eliminar los transbordos obligatorios y agilizar los flujos comerciales, que en el primer semestre de 2026 aumentaron un 86% interanual.
Vietnam busca consolidar industria marítima como pilar de potencia marítima
El secretario general y presidente To Lam instó a fortalecer la industria naval como eje fundamental para convertir al país en una potencia marítima, impulsando la economía azul y la soberanía tecnológica. Para ello, ordenó la elaboración de un programa nacional de desarrollo hasta 2035 que priorice la construcción naval, el crecimiento sostenible y la modernización sin depender de subsidios estatales.
Vietnam por controlar inflación ante aumento de presiones económicas
Vietnam intensifica la gestión de precios para mantener la inflación en torno al 4,5% en 2026 ante el aumento de las presiones económicas internas y externas.
Hanoi ejecuta más del 53% del plan anual de inversión pública en seis meses
Hanoi desembolsó el 53% de su inversión pública en el primer semestre de 2026, impulsando grandes proyectos de infraestructura y el crecimiento económico.
Empresas continúan siendo el principal motor del crecimiento económico de Vietnam
El Censo Económico 2026 revela que Vietnam cuenta con cerca de 6,3 millones de unidades económicas.
Productos agrícolas verdes de Vietnam ganan valor gracias a la sostenibilidad
Los productos agrícolas sostenibles de Vietnam obtienen mejores precios y fortalecen su competitividad al cumplir estándares ambientales internacionales.
Zona franca de Cai Mep Ha, nuevo polo de crecimiento para Ciudad Ho Chi Minh
Tras la ampliación de su espacio de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una nueva etapa de profunda reestructuración de su modelo de crecimiento, orientada a la creación de un ecosistema económico integrado que articule los sectores financiero, industrial, logístico y de la economía marítima. En este contexto, la zona franca de Cai Mep Ha emerge como un proyecto estratégico de especial relevancia para convertirse en la “puerta de acceso al océano” y un nuevo motor de crecimiento para la ciudad en esta nueva era de desarrollo.
Vietnam y Corea del Sur priorizan cooperación financiera en mercados de capitales
El VIFC-HCMC impulsa la cooperación financiera Vietnam-Corea del Sur en mercados de capitales, pagos digitales, fintech, IA y proyectos de finanzas verdes.
Lao Cai gestiona más de mil 220 casos de contrabando
Lao Cai detectó más de 1.220 casos de contrabando y fraude comercial en 2026 y reforzará los controles en fronteras y comercio electrónico.