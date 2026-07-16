Comercio exterior de Vietnam crece 27,1% en el primer semestre de 2026

Tras la ampliación de su espacio de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una nueva etapa de profunda reestructuración de su modelo de crecimiento, orientada a la creación de un ecosistema económico integrado que articule los sectores financiero, industrial, logístico y de la economía marítima. En este contexto, la zona franca de Cai Mep Ha emerge como un proyecto estratégico de especial relevancia para convertirse en la “puerta de acceso al océano” y un nuevo motor de crecimiento para la ciudad en esta nueva era de desarrollo.