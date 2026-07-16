Economía

Comercio exterior de Vietnam crece 27,1% en el primer semestre de 2026

Durante los primeros seis meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de mercancías alcanzó los 549,69 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 27,1% en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, la balanza comercial registró un déficit de 16,65 mil millones de dólares.

2026-0703-vn-xnk-6t-v-h84-h84.jpg
#exportaciones de Vietnam #importaciones de Vietnam #balanza comercial #economía de Vietnam #comercio internacional
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Importación y exportación de mercancías en el puerto de contenedores de Lach Huyen, ciudad de Hai Phong. (Fuente: VNA)

Comercio exterior de Vietnam crece 25% en cinco meses

En los primeros cinco meses de 2026, el valor de exportación e importación de las mercancías de Vietnam alcanzó 445,12 mil millones de dólares, un aumento de 25% en comparación con el mismo período del año pasado, informó la Oficina General de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.

Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026

Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026

Durante los primeros cuatros meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó una cifra estimada de 344,17 mil millones de USD, lo que representa un aumento del 24,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este total, las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones un 28,7%. La balanza comercial de mercancías registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.

Ver más

Cadena de producción de empresa Huong Bao Chau en la provincia sureña de Ca Mau. (Foto: VNA)

Vietnam busca diversificar canales de financiación para las pymes

El Ministerio de Finanzas impulsa reformas a la Ley de Apoyo a las Pymes para fomentar créditos basados en flujos de caja y activos intangibles, buscando superar la barrera de las garantías físicas que actualmente excluye del financiamiento formal al 70% de estas empresas.

Vietnam y Camboya amplían acuerdo de transporte por carretera (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya amplían acuerdo de transporte por carretera

Las autoridades de vialidad de ambos países acordaron extender su tratado de transporte terrestre al paso fronterizo internacional Tan Nam–Meun Chey, una medida orientada a eliminar los transbordos obligatorios y agilizar los flujos comerciales, que en el primer semestre de 2026 aumentaron un 86% interanual.

El secretario general y presidente To Lam insta a fortalecer la industria naval como eje fundamental para convertir al país en una potencia marítima. (Foto: VNA)

Vietnam busca consolidar industria marítima como pilar de potencia marítima

El secretario general y presidente To Lam instó a fortalecer la industria naval como eje fundamental para convertir al país en una potencia marítima, impulsando la economía azul y la soberanía tecnológica. Para ello, ordenó la elaboración de un programa nacional de desarrollo hasta 2035 que priorice la construcción naval, el crecimiento sostenible y la modernización sin depender de subsidios estatales.

Zona franca de Cai Mep Ha, nuevo polo de crecimiento para Ciudad Ho Chi Minh

Zona franca de Cai Mep Ha, nuevo polo de crecimiento para Ciudad Ho Chi Minh

Tras la ampliación de su espacio de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una nueva etapa de profunda reestructuración de su modelo de crecimiento, orientada a la creación de un ecosistema económico integrado que articule los sectores financiero, industrial, logístico y de la economía marítima. En este contexto, la zona franca de Cai Mep Ha emerge como un proyecto estratégico de especial relevancia para convertirse en la “puerta de acceso al océano” y un nuevo motor de crecimiento para la ciudad en esta nueva era de desarrollo.