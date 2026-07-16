Industria vietnamita mantiene sólido crecimiento pese a la incertidumbre global

Hanoi (VNA) - El Índice de Producción Industrial (IPI) de Vietnam aumentó un 10,8% interanual en los primeros seis meses de 2026, el mayor crecimiento registrado para ese período desde 2019, impulsado por la recuperación de las exportaciones, la llegada de nuevas inversiones y la expansión de la industria manufacturera.



De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas, la industria de procesamiento y manufactura aportó el 33,07% del crecimiento del valor agregado de la economía, consolidándose como el principal motor de la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) durante la primera mitad del año.



Perspectivas favorables, aunque persisten desafíos



Según la Asociación de Empresas de Electrónica de Vietnam (VEIA), el sector electrónico representó más del 30% del valor total de las exportaciones del país durante el primer semestre.



Do Thi Thuy Huong, miembro del Comité Ejecutivo de la VEIA, señaló que el mercado mundial continuará recuperándose en los próximos meses gracias a la temporada de compras de fin de año en Estados Unidos y Europa, así como al aumento de las inversiones en inteligencia artificial (IA), computación en la nube y centros de datos.



La reconfiguración de las cadenas mundiales de suministro también abre nuevas oportunidades para que Vietnam atraiga proyectos de fabricación electrónica y ampliaciones de inversión de grandes corporaciones tecnológicas.



Muchas empresas ya tienen asegurados pedidos hasta finales del tercer trimestre e incluso para parte del cuarto, por lo que la VEIA prevé que las exportaciones de productos electrónicos crecerán entre un 15% y un 20% en 2026 con respecto al año anterior.



En la industria siderúrgica, la producción de acero bruto alcanzó 2,6 millones de toneladas en mayo, un incremento del 27,2% respecto al mismo mes de 2025, el mayor crecimiento entre los diez principales países productores de acero del mundo. En el acumulado del primer semestre, la producción rozó los 15 millones de toneladas, un 21% más que en igual período del año pasado.



No obstante, el vicepresidente y secretario general de la Asociación del Acero de Vietnam (VSA), Dinh Quoc Thai, advirtió que el sector continúa enfrentando desafíos como el exceso de capacidad de producción a escala mundial, el aumento de las medidas proteccionistas y las crecientes exigencias de reducción de emisiones de carbono.



En este contexto, la VSA considera prioritario proteger el mercado interno frente al acero importado a bajo precio, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, ampliar el acceso a mercados de mayor valor, perfeccionar las políticas de apoyo a las empresas y reforzar los instrumentos de defensa comercial.



La industria mantiene su papel como motor del crecimiento



Según los especialistas, para sostener un elevado crecimiento junto con la estabilidad macroeconómica será fundamental fortalecer la capacidad productiva mediante inversiones en infraestructura, el desarrollo de la industria de procesamiento y manufactura, el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el aumento de la productividad laboral.



Phi Thi Huong Nga, jefa del Departamento de Estadísticas de Industria y Construcción de la Oficina Nacional de Estadísticas, afirmó que la producción industrial seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento económico durante el segundo semestre.



El aumento de las importaciones de maquinaria, equipos, componentes y materias primas refleja que las empresas continúan ampliando su capacidad productiva. A ello se suman la mejora de los pedidos de exportación y la estabilidad de la inversión extranjera directa (IED) en la manufactura, factores que favorecerán el crecimiento de sectores como la electrónica, la automoción, la mecánica y los materiales de construcción.



De cara al cierre de 2026, el Ministerio de Industria y Comercio centrará sus esfuerzos en desarrollar la industria de procesamiento y manufactura, las industrias auxiliares y los sectores de alta tecnología; acelerar la ejecución de proyectos industriales y energéticos; seguir perfeccionando el marco institucional; simplificar los procedimientos administrativos; impulsar la transformación digital y resolver las dificultades que enfrentan las empresas.



Los expertos coincidieron en que Vietnam deberá elevar la calidad de sus recursos humanos, desarrollar las industrias auxiliares y fortalecer los vínculos entre las empresas nacionales y las de IED para incrementar el valor agregado de la producción y consolidar un crecimiento industrial sostenible./.

VNA