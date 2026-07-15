Impulsan cooperación y conexión empresarial entre Vietnam y Corea del Sur

Seúl (VNA) - En el marco del programa de trabajo de una delegación comercial de Vietnam en Corea del Sur, se celebró en la sede de la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea (KOTRA), en Seúl, la Conferencia de Promoción de la Inversión en la nación indochina, con el objetivo de fortalecer la cooperación en inversión, comercio y la conexión entre las empresas de ambos países.

En la cita efectuada la víspera, el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, afirmó que las relaciones bilaterales atraviesan un momento especialmente favorable, respaldadas por una sólida base política y por la determinación de los máximos dirigentes de ambos países de profundizar la Asociación Estratégica Integral de manera más sustancial y eficaz.

La economía, la inversión, la ciencia, la tecnología y la innovación han sido identificadas como nuevos motores del crecimiento, puntualizó.

Asimismo, destacó que los ministerios, organismos y autoridades locales de Vietnam continúan mejorando el entorno de inversión, eliminando obstáculos institucionales y acompañando a las empresas.

El diplomático subrayó que la provincia norvietnamita de Hung Yen constituye un ejemplo representativo del espíritu de renovación del país, gracias al constante desarrollo de su infraestructura, sus favorables condiciones de conectividad y una administración que considera el éxito de las empresas como un indicador de la eficacia de su gestión.

El vicepresidente del Comité Popular de Hung Yen, Le Quang Hoa, habla en la cita (Fuente: VNA)

La Embajada de Vietnam en Corea del Sur seguirá colaborando con KOTRA, así como con los ministerios, organismos y localidades vietnamitas, para reforzar los vínculos con los grandes grupos empresariales, asociaciones y fondos de inversión surcoreanos, enfatizó.

Al presentar el potencial de Hung Yen, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Quang Hoa, señaló que, tras la reorganización administrativa, la localidad continúa situándose entre las principales del país en términos de tamaño de la economía, ritmo de crecimiento, desarrollo industrial, ingresos presupuestarios y captación de inversiones.

Su economía superó los 12 mil millones de USD en 2025 y aspira a crecer más del 10% en 2026, alcanzando un valor superior a los 14 mil millones de USD. Durante el primer semestre de 2026, Hung Yen registró un crecimiento superior al 10%, ocupando el quinto lugar entre las 34 provincias y ciudades del país.

Le Quang Hoa indicó que Corea del Sur es actualmente el tercer mayor inversionista extranjero en Hung Yen, con 210 proyectos y un capital registrado de 2,9 mil millones de USD.

No obstante, consideró que los resultados de la cooperación aún no reflejan plenamente el potencial de ambas partes. En este contexto, la provincia busca fortalecer la conexión con empresas y grandes conglomerados surcoreanos para atraer inversiones en sectores como manufactura, infraestructura digital, semiconductores, electrónica, energía verde, logística, desarrollo urbano, infraestructura industrial, puertos marítimos y turismo.

Durante la conferencia, los participantes también escucharon informaciones sobre el programa de apoyo del Gobierno surcoreano a las inversiones en el exterior, las perspectivas de cooperación e inversión con Vietnam y las oportunidades de inversión en los parques industriales vietnamitas.

Tras la sesión de debate, las empresas de ambos países participaron en encuentros de negocios B2B para establecer contactos y explorar nuevas oportunidades de cooperación./.

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