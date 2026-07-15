Vietnam registra récord de IED y apuesta por mejorar su capacidad de absorción

Hanoi (VNA) - La inversión extranjera directa (IED) en Vietnam alcanzó un máximo histórico durante el primer semestre de 2026, con un capital registrado cercano a 34,6 mil millones de dólares, un 61% más que en el mismo período del año anterior.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, el aumento de los costos logísticos y los cambios en las políticas comerciales, el resultado confirma la confianza de los inversionistas en la economía vietnamita.

No obstante, expertos advierten que convertir esos compromisos en inversiones efectivas requerirá fortalecer la capacidad de absorción de la economía, mejorar la infraestructura y acelerar las reformas institucionales.

Según datos del Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, el capital efectivamente desembolsado alcanzó 13,03 mil millones de dólares, un incremento interanual del 11,2%.

Acceso al Parque Industrial VSIP Can Tho en el enlace con la carretera nacional 80. Foto: VNA

Destaca además el fuerte crecimiento de las nuevas inversiones (87,2%) y de las operaciones de adquisición de acciones y participaciones (89,5%), mientras que las ampliaciones de capital aumentaron un 23,5%, lo que refleja la decisión de las empresas ya establecidas de expandir sus operaciones en el país.

El sector de industrias manufactureras y de procesamiento continuó liderando la captación de IED, con más de 18,4 mil millones de dólares, equivalentes al 53,3 % del capital registrado. Le siguieron el sector inmobiliario, con 5,5 mil millones de dólares, y las actividades de generación y distribución de energía, agua y gas, así como los servicios científicos y tecnológicos.

En cuanto al origen de las inversiones, Singapur se mantuvo como el mayor inversor, con 7,31 mil millones de dólares, seguido por Corea del Sur (5,45 mil millones), Japón (1,2 mil millones), China (977 millones) y Hong Kong (China, 665,6 millones).

El doctor Nguyen Quoc Viet, jefe del Grupo de Investigación Macroeconómica de la Universidad de Economía de la Universidad Nacional de Hanoi, señaló que las cifras reflejan la confianza de los inversionistas en el entorno empresarial vietnamita.

Sin embargo, subrayó que la diferencia entre el capital registrado y el efectivamente desembolsado demuestra que el principal desafío radica ahora en la capacidad del país para ejecutar los proyectos, especialmente mediante el desarrollo de infraestructura adecuada para inversiones de gran escala.

Hasta el 30 de junio de 2026, Vietnam contaba con 47 mil 132 proyectos de IED en vigor, con un capital registrado acumulado superior a 562,7 mil millones de dólares, de los cuales se habían desembolsado 363,2 mil millones, equivalentes al 64,5% del total comprometido.

Los especialistas consideran que el país debe centrar la nueva etapa de atracción de inversiones en proyectos de alta tecnología, innovación, investigación y desarrollo (I+D), economía digital y economía verde. Para ello, será necesario fortalecer la vinculación entre las empresas extranjeras y las nacionales, impulsar la transferencia tecnológica y desarrollar recursos humanos altamente cualificados.

La doctora Dang Thao Quyen, profesora de la Universidad RMIT Vietnam, afirmó que la ventaja competitiva de Vietnam ya no depende únicamente de bajos costos laborales o incentivos fiscales, sino de la calidad del entorno institucional.

A su juicio, una mayor transparencia, estabilidad normativa y previsibilidad de las políticas públicas permitirán al país iniciar un nuevo ciclo de atracción de IED basado en la calidad del clima de inversión.

En esa línea, la Resolución N.º 10-NQ/TW del Buró Político establece como prioridad desarrollar un sector de inversión extranjera más eficiente, sostenible y estrechamente vinculado con las empresas nacionales.

El Departamento de Inversión Extranjera destacó que Vietnam debe continuar perfeccionando su marco institucional, acelerar la ejecución de los proyectos autorizados y priorizar inversiones en tecnología avanzada, innovación, centros de investigación y desarrollo, economía digital y crecimiento verde para consolidar un flujo de IED de mayor calidad en los próximos años./