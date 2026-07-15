Premier vietnamita pide a Lang Son convertir economía fronteriza en motor de crecimiento

Lang Son, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a la provincia de Lang Son a convertir la economía fronteriza en uno de los principales motores de su crecimiento, con el objetivo de alcanzar una expansión de dos dígitos en 2026.



Durante una sesión de trabajo con el Comité del Partido de la provincia, el jefe del Gobierno evaluó la marcha del desarrollo socioeconómico local, el desembolso de la inversión pública, el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW y las principales dificultades que enfrenta la localidad.



En sus intervenciones, Le Minh Hung reconoció los esfuerzos y los resultados alcanzados por las autoridades y la población de Lang Son, aunque advirtió que la provincia aún enfrenta importantes desafíos, entre ellos un crecimiento económico inferior al promedio nacional en el primer semestre, limitaciones de infraestructura, una elevada dependencia del comercio fronterizo y los servicios aduaneros, una lenta mejora del entorno de inversión y de la reforma administrativa, el retraso de proyectos estratégicos, la escasez de recursos humanos altamente calificados y las dificultades que todavía afectan a parte de la población.



Para cumplir las metas fijadas para este año, el premier subrayó la necesidad de renovar la mentalidad y los métodos de liderazgo, dirección y gestión, acompañándolos de medidas decididas y eficaces que permitan alcanzar e incluso superar los objetivos previstos, especialmente el crecimiento de dos dígitos en 2026.



En ese sentido, pidió ejecutar con determinación el escenario de crecimiento previsto para el segundo semestre, con el propósito de elevar la expansión anual del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) al 10% o más.



Asimismo, instó a realizar un seguimiento permanente de los motores del crecimiento y a actualizar periódicamente los escenarios económicos. También destacó la importancia de definir un modelo de desarrollo acorde con las ventajas de Lang Son, priorizando la economía fronteriza, el comercio y la logística transfronteriza, además de estudiar nuevas iniciativas, como la creación de una zona de libre comercio o de una zona de cooperación económica transfronteriza.



Panorama de la reunión (Foto: VNA)



El jefe de Gobierno exhortó igualmente a acelerar la implementación de la planificación provincial para el período 2021-2030, con visión hasta 2050; priorizar las inversiones en la Zona Económica Fronteriza Dong Dang-Lang Son; agilizar el desembolso de la inversión pública con la meta de alcanzar el 100% del plan anual; resolver de manera definitiva los proyectos retrasados y concentrar recursos en el desarrollo de la infraestructura vial estratégica, las zonas industriales, la infraestructura aduanera y el Proyecto de Aduana Inteligente.



También pidió mejorar de forma sustancial el entorno de inversión y negocios, simplificar los procedimientos administrativos y promover el desarrollo del sector privado como uno de los principales motores del crecimiento económico.



Asimismo, llamó a impulsar el emprendimiento, la innovación y la transformación digital mediante la implementación efectiva de la Resolución 57-NQ/TW sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional. Igualmente, abogó por potenciar el turismo aprovechando el Geoparque Mundial de la UNESCO de Lang Son, el Sitio Turístico Nacional de Mau Son y otros productos turísticos característicos de la zona fronteriza.



Paralelamente, destacó la importancia de garantizar las políticas de bienestar social, educación, salud y reducción sostenible de la pobreza, fortalecer la defensa y la seguridad, proteger la soberanía fronteriza y consolidar un sistema político sólido, transparente y eficiente.



Según el informe presentado durante la reunión, la economía de Lang Son creció un 7,02% en el primer semestre de 2026. El comercio exterior alcanzó los 57,69 mil millones de dólares, un 42% más que en igual período del año anterior; la recaudación presupuestaria superó los 15 billones de dongs (más de 571 millones de dólares), equivalentes al 112% de la estimación anual, mientras que el desembolso de la inversión pública llegó al 39,6% del plan previsto, por encima del promedio nacional.



El informe también señaló que el modelo de gobierno local de dos niveles funciona de manera estable, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW avanza conforme a lo previsto y continúan fortaleciéndose las políticas sociales, la defensa, la seguridad y la cooperación económica con las localidades fronterizas./.