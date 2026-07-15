Economía

Confianza de empresas europeas crece con fuerza en Vietnam

El Índice de Confianza Empresarial de EuroCham subió a 79,7 puntos, reflejando el atractivo de Vietnam para la inversión y las perspectivas de crecimiento.

El ambiente laboral en la empresa textil Hung Viet en la provincia de Hung Yen. (Fuente: VNA)
El ambiente laboral en la empresa textil Hung Viet en la provincia de Hung Yen. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham) anunció que su Índice de Confianza Empresarial (BCI, por sus siglas en inglés) aumentó notablemente hasta los 79,7 puntos en el segundo trimestre de 2026.

Tal resultado demuestra una fuerte recuperación de la confianza de la comunidad empresarial europea, al tiempo que reafirma el atractivo y la capacidad de resistencia de Vietnam frente a los numerosos desafíos del entorno de negocios internacional.

*El negocio está en auge

En concreto, en comparación con el resultado de 72,7 puntos logrado en los primeros tres meses de 2026, el BCI del segundo trimestre de 2026 incrementó en siete puntos, reflejando una fuerte recuperación de la confianza de los inversores.

Las empresas europeas siguen considerando a Vietnam como uno de los destinos de crecimiento más atractivos del Sudeste Asiático, lo que refuerza su confianza en las perspectivas de desarrollo a largo plazo del mercado.

De acuerdo con una encuesta de EuroCham, el 63% de las empresas europeas reportaron condiciones comerciales positivas en el segundo trimestre de 2026, mientras que el 69% expresaron su esperanza de que la situación continúe mejorando en los próximos tiempos.

El presidente de EuroCham, Bruno Jaspaert, comentó que los resultados del BCI del segundo trimestre de 2026 muestran la increíble resiliencia y la fortaleza casi inquebrantable tanto de la economía vietnamita como de la comunidad empresarial europea en la nación indochina.

Se trata de un año con muchas incertidumbres geopolíticas, pero a pesar de la inestabilidad que azota a la economía mundial, las empresas miembros de EuroCham superaron sus propias expectativas en Vietnam, resaltó.

Los resultados del BCI para el segundo trimestre de 2026 también reflejan claramente el panorama macroeconómico, en el contexto que Vietnam sigue reafirmando su posición como una de las economías de mayor crecimiento y más dinámicas de Asia, con un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,18% en los primeros seis meses de 2026.

*De la confianza a la competitividad

Junto con los resultados positivos de dicho Índice, lo que realmente distingue a Vietnam en una región sumamente competitiva no es solo su aspiración al crecimiento, sino también el compromiso del Gobierno de concretar ese objetivo en una serie de resoluciones y su persistente implementación de reformas estructurales.

Estos factores están impulsando cambios significativos en la forma en que las empresas europeas posicionan a Vietnam dentro de sus estrategias regionales y globales.

De hecho, desde principios de 2026, el Gobierno vietnamita ha impulsado continuamente reformas institucionales, ha racionalizado el aparato administrativo y perfeccionado las políticas para atraer inversión extranjera directa (IED) de alta calidad, especialmente la emisión de la Resolución N.º 10-NQ/TW del Buró Político, con fecha del 8 de junio de 2026, sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera.

Vietnam ya no se considera simplemente un centro de fabricación y ensamblaje, sino que está afianzando cada vez más su papel como plataforma para cadenas de suministro, proveedores de servicios y ampliación de operaciones en todo el Sudeste Asiático.

En particular, dado que Vietnam aspira a un crecimiento de dos dígitos, la comunidad empresarial europea ve una gran oportunidad para transformar la confianza positiva actual en flujos de inversión sostenibles y de alta calidad, mediante la promoción continua de reformas administrativas y el mejoramiento de la transparencia del sistema jurídico, garantizando una aplicación coherente de las políticas en todos los niveles.

Los avances en estas áreas permitirán a las empresas centrar más recursos en la innovación, la expansión de la producción y el desarrollo de los recursos humanos, mejorando así aún más la competitividad de Vietnam para atraer inversión internacional./.

VNA
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