Consumo récord en Vietnam a pesar de la cautela en el gasto familiar

Hanoi (VNA) - El consumo interno de Vietnam alcanzó un récord histórico en el primer semestre de 2026, con un crecimiento interanual del 12,9%. Sin embargo, los expertos advierten que el poder adquisitivo de los hogares sigue recuperándose lentamente, lo que mantiene la necesidad de reforzar las medidas para estimular la demanda.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Finanzas, las ventas minoristas y los ingresos por servicios de consumo ascendieron a 148 mil millones de dólares entre enero y junio, la cifra más alta registrada para un primer semestre.



Solo en junio, el mercado generó 25,3 mil millones de dólares, un 1,1% más que el mes anterior y un 14,8% por encima del mismo periodo de 2025. En el segundo trimestre, el volumen del mercado superó los 75,3 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 13,9%, reflejando una recuperación cada vez más sólida de la actividad comercial.



Las ventas minoristas de bienes representaron el 75,6% del total, con ingresos por unos 112 mil millones de dólares, un 12,5% más que un año antes. Los mayores incrementos se registraron en las ventas de piedras y metales preciosos (31,3%), combustibles (15,3%), materiales de construcción (13,2%), prendas de vestir (12,5%) y alimentos (11,2%).



El sector de los servicios también mantuvo una evolución positiva. Los ingresos por alojamiento y restauración alcanzaron casi 18,8 mil millones de dólares, un 15,6% más que en el mismo periodo del año anterior; los servicios turísticos facturaron 1,9 mil millones, con un crecimiento del 15%, mientras que otros servicios generaron 15,4 mil millones, un 12,5% más. Provincias y ciudades como Quang Ninh, Da Nang, Can Tho, Hanoi, Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh registraron un sólido crecimiento del consumo.



Pese a estos resultados, los analistas consideran que la recuperación del consumo sigue siendo desigual. La mejora de los ingresos de los hogares avanza lentamente y la persistencia de la inflación, el aumento del costo de vida y la incertidumbre de la economía mundial continúan condicionando las decisiones de compra. Como consecuencia, los consumidores priorizan los productos esenciales y mantienen un gasto más contenido, mientras que los minoristas señalan que el valor medio de la cesta de compra sigue por debajo de los niveles previos.



En este contexto, las cadenas de distribución modernas continúan ganando cuota de mercado gracias a una oferta estable, precios competitivos, productos de marca y campañas promocionales. Al mismo tiempo, se acelera la transición de los mercados tradicionales hacia supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas de comercio electrónico, una tendencia que sigue impulsando el crecimiento del comercio minorista.



Con el objetivo de sostener el dinamismo del mercado, grandes cadenas como Saigon Co.op, Lotte Mart, MM Mega Market y AEON lanzaron desde principios de julio campañas de descuentos en alimentos, productos de consumo, artículos de cuidado personal y bienes de primera necesidad.



Paralelamente, los distribuidores están reforzando la promoción de productos vietnamitas de alta calidad, artículos certificados por el programa OCOP (Cada Comuna, Un Producto) y especialidades regionales mediante ferias temáticas dedicadas a frutas, productos del mar, gastronomía tradicional y productos sostenibles.



Los expertos coinciden en que competir únicamente mediante descuentos dejará de ser una estrategia sostenible ante el aumento de los costos de materias primas, logística y mano de obra. En su lugar, recomiendan impulsar productos de mayor valor añadido mediante la innovación tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo de alimentos más saludables, envases sostenibles y sistemas de trazabilidad. Esta estrategia permitirá fortalecer la competitividad en el mercado interno y, al mismo tiempo, crear una base más sólida para ampliar las exportaciones.



Como parte de las medidas para estimular la demanda, el Ministerio de Industria y Comercio desarrolla del 1 al 31 de julio el Primer Programa Nacional de Promociones de 2026, una iniciativa destinada a fomentar el consumo y respaldar la campaña "Los vietnamitas priorizan el consumo de productos vietnamitas". El programa permite a las empresas aplicar descuentos de hasta el 100%, conforme a la normativa vigente, y simplifica los procedimientos administrativos para facilitar la puesta en marcha de promociones, reducir costos e impulsar el crecimiento del mercado interno./.

VNA