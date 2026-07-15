Política

Premier vietnamita insta a provincia de Tuyen Quang a crear una dinámica de crecimiento sostenible

El primer ministro Le Minh Hung pidió a Tuyen Quang impulsar inversión, infraestructura, tecnología y transformación digital para lograr un crecimiento sostenible.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una sesión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la provincia de Tuyen Quang para analizar la situación socioeconómica local y las soluciones para alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos.

En la cita, Minh Hung elogió los logros de la provincia en los últimos meses, señalando que el crecimiento del Producto Interno Bruto regional alcanzó el 7,72% en el primer semestre del año, su nivel más alto en cinco años.

También destacó el progreso alcanzado en la reestructuración económica, la mejora del clima empresarial y la implementación del nuevo modelo de gobierno local.

Sin embargo, el primer ministro recalcó que la provincia necesita redoblar sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos.

Señaló que el crecimiento se mantiene por debajo del promedio nacional, mientras que el desembolso de la inversión pública, la atracción de inversión extranjera directa (IED) y el desarrollo de proyectos de alta tecnología no cumplieron con las expectativas. La infraestructura de transporte y logística, así como las zonas industriales, también requerían fortalecimiento, junto con la calidad de los recursos humanos y la transformación digital.

Al subrayar que el objetivo de crecimiento de dos dígitos para 2026 representaba un gran desafío, el jefe de Gobierno instó a las autoridades provinciales a movilizar a todo el sistema político, las empresas y la ciudadanía para aprovechar al máximo las fortalezas de la provincia y garantizar un crecimiento rápido y sostenible.

vnanet-potal-thu-tuong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-tuyen-quang-8889269.jpg
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Exhortó a la provincia a agilizar el desembolso de las inversiones públicas, eliminar los obstáculos a los proyectos estratégicos, en particular en infraestructura de transporte, y desarrollar sectores con ventajas comparativas, como la manufactura, las energías renovables, la logística, la economía fronteriza y la agricultura y silvicultura de alto valor agregado.

El premier también hizo hincapié en la necesidad de agilizar la finalización de la planificación provincial y promover la implementación de la Resolución 57-NQ/TW sobre el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, además de mejorar los servicios públicos y fortalecer las políticas sociales, así como reducir la pobreza de manera sostenible, especialmente en las zonas montañosas y las áreas pobladas por minorías étnicas.

Respecto a las infracciones del reglamento del Examen de Graduación del Bachillerato de 2026 en la Escuela secundaria para Superdotados de Tuyen Quang, Minh Hung calificó el asunto de particularmente grave.

Instruyó a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva y sancionar a las organizaciones e individuos responsables con todo el rigor de la ley, garantizando al mismo tiempo los derechos legítimos de los candidatos.

Ordenó al Ministerio de Educación y Formación, el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades provinciales que coordinaran sus esfuerzos para revisar el caso en su totalidad y proponer las medidas apropiadas. Asimismo, solicitó una revisión integral de la organización del Examen Nacional de 2026 en todo el país para prevenir cualquier repetición de este tipo de incidentes.

Durante su visita, el premier rindió homenaje en el Cementerio Nacional de los Mártires de Vi Xuyen, donde honraron a los héroes caídos de la nación.

Hizo un llamamiento a la continuación efectiva de la Campaña de los 500 días y noches dedicada a la búsqueda, reagrupación e identificación de los restos de los mártires, así como a la implementación efectiva de políticas en favor de quienes prestaron servicios meritorios a la Revolución y de las familias de los mártires, ante la proximidad del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio)./.

VNA
#Nueva era #Tuyen Quang #Le Minh Hung #crecimiento económico
Seguir VietnamPlus

Campaña de 500 días y noches

Vietnam - Nueva era

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del PCV, Tran Cam Tu, rinde homenaje a héroes nacionales (Foto: VNA)

Alto dirigente partidista de Vietnam rinde homenaje a héroes nacionales

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del PCV, Tran Cam Tu, encabezó una comitiva oficial para depositar ofrendas florales en la Zona de Reliquias Kim Lien y en la histórica Encrucijada de Dong Loc, conmemorando el 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostiene una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane. (Foto: VNA)

Impulsan cooperación entre localidades de Vietnam y Laos

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostuvo una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, se reúne en Beijing con el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning. (Foto: VNA)

Vietnam y China consolidan nexos partidistas y cooperación estratégica

El jefe de la Comisión de Asuntos Internos del PCV, Le Minh Tri, se reunió en Beijing con Wang Huning para coordinar el intercambio de experiencias en reforma judicial, la lucha anticorrupción y el impulso de infraestructura ferroviaria transfronteriza en el marco de la comunidad de futuro compartido.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)

Vietnam impulsa una reforma de la educación jurídica

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, instó a modernizar el proyecto de ley revisado mediante una transformación digital interactiva y enfoques comunitarios que fomenten una cultura real de respeto al Estado de derecho, superando formalismos en la difusión legal.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, (derecha) y el ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, Linkham Douangsavanh. (Foto: VGP)

Subjefe del Gobierno de Vietnam recibe a ministro de Laos

El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc se reunió con Linkham Douangsavanh para trazar las orientaciones estratégicas en agricultura y gestión ambiental para el período 2026-2030, tras la reciente reestructuración de la cartera laosiana.

Bui Minh Thanh (izquierda), vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, felicita a Etienne Ranaivoson, cónsul general de Francia en Ciudad Ho Chi Minh, con motivo de la Fiesta Nacional de Francia. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh impulsa cooperación con socios franceses

Ciudad Ho Chi Minh desea seguir ampliando la cooperación con los socios franceses en aquellos ámbitos en los que ambas partes cuentan con fortalezas y necesidades comunes, expresó hoy Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular municipal.