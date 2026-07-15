Premier vietnamita insta a provincia de Tuyen Quang a crear una dinámica de crecimiento sostenible

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una sesión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la provincia de Tuyen Quang para analizar la situación socioeconómica local y las soluciones para alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos.

En la cita, Minh Hung elogió los logros de la provincia en los últimos meses, señalando que el crecimiento del Producto Interno Bruto regional alcanzó el 7,72% en el primer semestre del año, su nivel más alto en cinco años.

También destacó el progreso alcanzado en la reestructuración económica, la mejora del clima empresarial y la implementación del nuevo modelo de gobierno local.

Sin embargo, el primer ministro recalcó que la provincia necesita redoblar sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos.

Señaló que el crecimiento se mantiene por debajo del promedio nacional, mientras que el desembolso de la inversión pública, la atracción de inversión extranjera directa (IED) y el desarrollo de proyectos de alta tecnología no cumplieron con las expectativas. La infraestructura de transporte y logística, así como las zonas industriales, también requerían fortalecimiento, junto con la calidad de los recursos humanos y la transformación digital.

Al subrayar que el objetivo de crecimiento de dos dígitos para 2026 representaba un gran desafío, el jefe de Gobierno instó a las autoridades provinciales a movilizar a todo el sistema político, las empresas y la ciudadanía para aprovechar al máximo las fortalezas de la provincia y garantizar un crecimiento rápido y sostenible.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Exhortó a la provincia a agilizar el desembolso de las inversiones públicas, eliminar los obstáculos a los proyectos estratégicos, en particular en infraestructura de transporte, y desarrollar sectores con ventajas comparativas, como la manufactura, las energías renovables, la logística, la economía fronteriza y la agricultura y silvicultura de alto valor agregado.

El premier también hizo hincapié en la necesidad de agilizar la finalización de la planificación provincial y promover la implementación de la Resolución 57-NQ/TW sobre el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, además de mejorar los servicios públicos y fortalecer las políticas sociales, así como reducir la pobreza de manera sostenible, especialmente en las zonas montañosas y las áreas pobladas por minorías étnicas.

Respecto a las infracciones del reglamento del Examen de Graduación del Bachillerato de 2026 en la Escuela secundaria para Superdotados de Tuyen Quang, Minh Hung calificó el asunto de particularmente grave.

Instruyó a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva y sancionar a las organizaciones e individuos responsables con todo el rigor de la ley, garantizando al mismo tiempo los derechos legítimos de los candidatos.

Ordenó al Ministerio de Educación y Formación, el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades provinciales que coordinaran sus esfuerzos para revisar el caso en su totalidad y proponer las medidas apropiadas. Asimismo, solicitó una revisión integral de la organización del Examen Nacional de 2026 en todo el país para prevenir cualquier repetición de este tipo de incidentes.

Durante su visita, el premier rindió homenaje en el Cementerio Nacional de los Mártires de Vi Xuyen, donde honraron a los héroes caídos de la nación.

Hizo un llamamiento a la continuación efectiva de la Campaña de los 500 días y noches dedicada a la búsqueda, reagrupación e identificación de los restos de los mártires, así como a la implementación efectiva de políticas en favor de quienes prestaron servicios meritorios a la Revolución y de las familias de los mártires, ante la proximidad del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio)./.

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