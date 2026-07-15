Sociedad

Equipo K93 de An Giang recupera restos de 81 soldados vietnamitas caídos en Camboya

El Comité Especializado de la provincia de An Giang y su homólogo de la provincia camboyana de Kampong Speu firmaron el acta de entrega y recepción de los restos de 81 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos durante distintos períodos de guerra, localizados y recuperados por el Equipo K93 durante la XXV campaña de búsqueda (temporada seca 2025-2026).

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Phnom Penh (VNA) - El Comité Especializado de la provincia de An Giang y su homólogo de la provincia camboyana de Kampong Speu firmaron el acta de entrega y recepción de los restos de 81 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos durante distintos períodos de guerra, localizados y recuperados por el Equipo K93 durante la XXV campaña de búsqueda (temporada seca 2025-2026).

La ceremonia se celebró el 13 de julio en la sede de la Administración Provincial de Kampong Speu, con la participación de representantes de ambas provincias.

De acuerdo con el informe del Equipo K93, pese a la escasez de información sobre los lugares de enterramiento, las modificaciones del terreno y las adversas condiciones climáticas de la temporada seca, la unidad inspeccionó 35 fuentes de información y realizó excavaciones manuales en 42 puntos, removiendo más de 32 mil 200 metros cúbicos de tierra. Como resultado, fueron recuperados los restos de 81 combatientes, cuya identidad aún no ha podido ser establecida.

Con esta nueva operación, el número total de restos de soldados vietnamitas recuperados por el Equipo K93 en la provincia de Kampong Speu asciende a mil 388 desde el inicio de sus labores en 2001.

Además de las tareas de búsqueda y recuperación, el Equipo K93 desarrolló diversas actividades de cooperación cívico-militar, entre ellas jornadas de atención médica gratuita, distribución de medicamentos y entrega de obsequios a autoridades, fuerzas armadas y habitantes locales con motivo del Año Nuevo tradicional jemer Chol Chnam Thmay de 2026. Estas acciones han fortalecido los lazos de confianza y cooperación con las autoridades y la población de Kampong Speu, facilitando las labores de localización de los soldados desaparecidos.

El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de An Giang y jefe del Comité Especializado, Le Van Phuoc, reconoció el esfuerzo y la perseverancia de los integrantes del Equipo K93, y expresó su deseo de que las autoridades, las fuerzas armadas y la población de Kampong Speu continúen brindando su apoyo para el desarrollo de la campaña intensiva de 500 días y noches destinada a localizar y repatriar a más soldados vietnamitas caídos.

Por su parte, el vicegobernador y jefe del Comité Especializado de Kampong Speu destacó el compromiso y la dedicación del Equipo K93, al tiempo que reafirmó la disposición de la provincia a mantener una estrecha coordinación y ofrecer todas las facilidades necesarias para continuar con la búsqueda de los restos de los soldados aún desaparecidos, contribuyendo así al fortalecimiento de la amistad y la cooperación tradicional entre Camboya y Vietnam.

Al término de la ceremonia, el Comité Especializado de Kampong Speu entregó oficialmente los restos de los 81 soldados voluntarios y expertos vietnamitas al Comité Especializado de An Giang para su traslado a Vietnam, donde recibirán honores fúnebres y serán inhumados conforme a las disposiciones vigentes./.

VNA
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