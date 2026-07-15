Científicos de siete países se dan cita en la décima Escuela de Neutrinos en Vietnam

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La Asociación Encuentro de Vietnam y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE) inauguraron la Décima Escuela de Vietnam sobre Neutrinos (VSON10), con la participación de más de 40 científicos nacionales y extranjeros.

También cuenta con la participación de investigadores, estudiantes de doctorado y universitarios procedentes de Italia, Reino Unido, Rusia, India, Japón, Malasia y Vietnam.

En el marco del programa, los participantes reciben conocimientos fundamentales y avanzados sobre física de partículas y de neutrinos a través de diversos temas especializados.

Además de los contenidos teóricos, el programa ofrece a los estudiantes una visión integral de los principales experimentos de neutrinos del mundo, como Super-Kamiokande, T2K y Hyper-Kamiokande.

Asimismo, presenta técnicas modernas para la detección de neutrinos, incluidos detectores de radiación de partículas, sistemas de medición de rayos cósmicos y nuevas tecnologías y métodos que se encuentran en fase de desarrollo.

Según el comité organizador, tras diez años de desarrollo, VSON ha mejorado continuamente la calidad de su formación y atraído a estudiantes no solo de Vietnam, sino también de Japón, Estados Unidos, India, otros países del Sudeste Asiático y Europa.

Desde un campo de investigación todavía relativamente nuevo en Vietnam, el programa ha contribuido a la creación y el desarrollo de una comunidad nacional de investigadores en física de neutrinos. Muchos alumnos, después de participar en el programa, han continuado sus estudios de posgrado y doctorado en prestigiosas universidades e institutos de investigación del mundo, convirtiéndose en jóvenes científicos y participando directamente en numerosos proyectos internacionales.

Coincidiendo con la celebración de VSON10, la comunidad mundial de física de neutrinos también ha alcanzado un importante hito: el experimento Super-Kamiokande ha registrado por primera vez evidencias del Fondo Difuso de Neutrinos de Supernovas (Diffuse Supernova Neutrino Background - DSNB) con un nivel de confianza del 99,5%. Este constituye uno de los objetivos científicos más importantes del proyecto Super-Kamiokande durante las últimas décadas. Este logro aporta una pista fundamental para esclarecer la historia de la formación estelar y los procesos de nucleosíntesis en el universo.

Actualmente, el Instituto IFIRSE del Centro ICISE es la única entidad del Sudeste Asiático que participa oficialmente en el experimento Super-Kamiokande, contribuyendo a reafirmar la creciente posición de Vietnam en la comunidad internacional de investigación en física de neutrinos./.

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