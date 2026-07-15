Vicepremier destaca papel de centro científico en desarrollo de ciencia y tecnología de Vietnam

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung recibió hoy al profesor Tran Thanh Van, presidente de la Asociación “Rencontres du Vietnam” y director del Centro Internacional para la Ciencia y la Educación Interdisciplinaria (ICISE), donde reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo nacional.



Durante el encuentro, el subjefe del Ejecutivo expresó su reconocimiento a la labor del profesor Tran Thanh Van y de la Asociación “Rencontres du Vietnam” por sus aportes al desarrollo científico y tecnológico del país a lo largo de los últimos años. Destacó especialmente su papel en la conexión entre la comunidad científica internacional y Vietnam, contribuyendo a posicionar al país como un referente para la cooperación y el intercambio académico.



El viceprimer ministro también elogió los logros alcanzados por el ICISE, una institución gestionada fuera del sector público que se ha consolidado como un centro científico de prestigio tanto en la región como a nivel internacional. Cada año, el centro reúne a miles de investigadores en congresos y seminarios internacionales, entre ellos más de veinte premios Nobel que han visitado Quy Nhon, en la provincia de Gia Lai, para participar en actividades científicas.



Asimismo, subrayó que el ICISE ha servido de plataforma para la creación de grupos de investigación de alto nivel, entre ellos el Instituto de Investigación Científica Interdisciplinaria (IFIRSE), el cual continúa ampliando sus líneas de trabajo con nuevos equipos especializados, incluido uno dedicado a la tecnología cuántica, considerada un área estratégica para el desarrollo científico y tecnológico de Vietnam.



En el contexto de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW, que impulsa el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, Ho Quoc Dung reiteró que estos ámbitos constituyen los principales motores del crecimiento del país.



En ese sentido, expresó su deseo de que el profesor Tran Thanh Van, la Asociación “Rencontres du Vietnam” y el ICISE continúen fortaleciendo la cooperación científica internacional, atrayendo a investigadores de todo el mundo y contribuyendo activamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Vietnam.



Por su parte, el profesor Tran Thanh Van agradeció el respaldo brindado por el Gobierno y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al desarrollo del ICISE, y reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la cooperación científica internacional, la formación de recursos humanos altamente cualificados y el fortalecimiento de la investigación en Vietnam.



El científico propuso que el Gobierno estudie la creación de un mecanismo de financiación estable a medio y largo plazo para el ICISE a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED). A su juicio, este apoyo permitiría garantizar la organización de congresos científicos internacionales, atraer a expertos extranjeros y ampliar las oportunidades para jóvenes investigadores, doctorandos y estudiantes vietnamitas.



Tran Thanh Van abogó por seguir acercando la ciencia a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, con el objetivo de despertar vocaciones por la investigación y el conocimiento y sentar las bases para el desarrollo sostenible de Vietnam en los próximos años./.

VNA