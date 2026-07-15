Vietnam lidera el Sudeste Asiático en el uso de Gemini de Google para fines educativos

Hanoi (VNA) - Vietnam se ha convertido en el país del Sudeste Asiático que más utiliza la inteligencia artificial (IA) de Google con fines educativos, de acuerdo con el primer informe regional sobre el uso de Gemini, publicado por la compañía este 14 de julio.



Las consultas relacionadas con el aprendizaje representan el 17% del total realizado por los usuarios vietnamitas, muy por encima del promedio regional, situado en el 11%.



El informe revela que más de 160 mil estudiantes utilizan cada mes Gemini Canvas para preparar sus exámenes, mientras que los docentes generan alrededor de 55 mil solicitudes diarias de apoyo a la enseñanza.



Para Dang Thanh Nga, embajadora estudiantil de Google, la herramienta funciona como un "compañero de estudio" capaz de analizar fórmulas matemáticas complejas, detectar errores de programación y organizar la información de manera más eficiente. No obstante, subraya que el pensamiento crítico y las conclusiones finales siguen siendo responsabilidad del estudiante.



Vietnam también lidera la región en el uso del idioma local dentro de Gemini. El 89% de las consultas se realizan en vietnamita, por delante de Tailandia (87%) e Indonesia (84%).

Sapna Chadha, vicepresidenta de Google para el Sudeste Asiático y Asia Meridional. (Fuente: Google)



Google destaca el caso de un productor de té Shan Tuyet, en la provincia de Lao Cai, que emplea la plataforma para traducir documentos, redactar correos electrónicos y facturas en inglés profesional, lo que le ha permitido vender directamente a clientes de Europa y Estados Unidos. Según la empresa, ningún otro país del Sudeste Asiático aprovecha tanto como Vietnam las capacidades de traducción y localización de Gemini.



El país también figura entre los líderes regionales en consultas relacionadas con programación y matemáticas, que representan el 4% y el 5% del total, respectivamente. Aun así, los principales usos de Gemini continúan siendo la conversación (29%) y la generación de contenidos (17%).



En cuanto a los dispositivos utilizados, el 66% de las consultas se realizan desde teléfonos móviles y el 32% desde computadoras, la segunda proporción más alta del Sudeste Asiático, solo por detrás de Singapur. Para Google, esta cifra refleja la creciente demanda de los usuarios vietnamitas por herramientas capaces de apoyar tareas técnicas complejas que requieren mayor concentración.



Se trata del primer informe de Google sobre el uso de Gemini en seis mercados del Sudeste Asiático: Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. La compañía señala que Gemini es la aplicación de Google con el crecimiento más acelerado en la región, tras duplicar con creces su número de usuarios activos durante el último año. Asimismo, se ha consolidado como el asistente de inteligencia artificial más buscado en Vietnam, Indonesia y Tailandia.



Sapna Chadha, vicepresidenta de Google para el Sudeste Asiático y Asia Meridional, afirmó que los usuarios de la región han incorporado Gemini de forma natural a su vida cotidiana, adaptándolo a sus propios idiomas y necesidades. En ese contexto, la empresa aspira a convertir la plataforma en el asistente de IA más útil para los cerca de 600 millones de habitantes del Sudeste Asiático.



Como parte de esa estrategia, Google prevé ampliar el despliegue de Gemini Spark, un agente de IA personalizado que puede gestionar tareas de manera proactiva e integrarse con aplicaciones de Workspace como Gmail, Docs y Slides.



Tras su lanzamiento en inglés para los suscriptores de Google AI Ultra, la compañía anunció que el servicio comenzará a estar disponible en los idiomas locales del Sudeste Asiático a partir de esta semana./.