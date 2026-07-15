Líder partidista asiste al Día de todo el pueblo por protección de seguridad nacional

Son La, Vietnam (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con una delegación, asistió hoy a la celebración del Día de todo el pueblo para la protección de la seguridad nacional en la aldea de Long Luong, comuna de Van Ho, provincia de Son La.



La actividad se celebró con motivo del 81º aniversario del Día tradicional de la fuerza de Seguridad Pública Popular (19 de agosto de 1945 - 2026) y del 21º Día de todo el pueblo para la protección de la seguridad nacional (19 de agosto de 2005 - 2026).



En su intervención, el máximo dirigente vietnamita destacó que, tras 21 años de celebración, esta jornada se ha consolidado como una actividad anual de gran significado, contribuyendo a fortalecer la tradición patriótica, estrechar los vínculos entre la fuerza de Seguridad Pública y la ciudadanía, y consolidar la postura de defensa basada en el apoyo del pueblo.



Al reconocer los resultados del movimiento de protección de la seguridad nacional en la provincia de Son La y en la comuna de Van Ho, To Lam subrayó que la aldea de Long Luong ha dejado de ser un foco crítico del narcotráfico, como lo fue en el pasado.



El secretario general y presidente instó a los comités del Partido, las autoridades locales y las organizaciones sociopolíticas a seguir aplicando eficazmente las directrices para fortalecer el movimiento de todo el pueblo para la protección de la seguridad nacional.



Señaló que los cuadros y militantes deben mantener un estrecho contacto con la población, actuar con ejemplaridad y vincular este movimiento con las campañas de emulación patriótica para ampliar su impacto en toda la sociedad.



También pidió mantener la celebración del Día, convirtiendo esta iniciativa en práctica permanente de la población, promoviendo su participación directa.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con una delegación, asiste a la celebración del Día de todo el pueblo para la protección de la seguridad nacional en la aldea de Long Luong (Fuente: VNA)



El objetivo fundamental es garantizar el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, asegurando que todas las personas se beneficien de los logros del proceso de renovación y desarrollo, sin dejar a nadie atrás, enfatizó.



Asimismo, instó a elevar la calidad de los modelos comunitarios de autogestión, autoprotección, prevención y mediación; reforzar la coordinación entre la Policía, el Ejército, el Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones de masas; y detectar y promover oportunamente los ejemplos más destacados.



En cuanto a la comuna de Van Ho, exhortó a consolidar los resultados alcanzados para convertirla en un modelo de referencia en materia de seguridad y orden público, con el objetivo de construir una comunidad “libre de drogas, delincuencia y vicios sociales”, al tiempo que impulse el desarrollo socioeconómico para mejorar las condiciones de vida de la población.



El dirigente también instó a la fuerza de Seguridad Pública Popular a fortalecer la labor de seguimiento de la situación, ejercer un control riguroso sobre los delincuentes y las redes vinculadas al narcotráfico para evitar la aparición de nuevos focos de inseguridad.



Destacó la necesidad de intensificar la labor de sensibilización sobre la prevención de la delincuencia, garantizar la seguridad vial y combatir los argumentos erróneos y hostiles, contribuyendo así a crear un entorno seguro y estable que garantice una vida pacífica y feliz para el pueblo.



Durante la jornada, To Lam y representantes de diversos ministerios y organismos centrales entregaron obsequios a las personas privilegiadas, familias beneficiarias de políticas sociales y hogares en situación de pobreza en Long Luong.



También visitaron y entregaron obsequios al veterano de guerra Doan The Ky y a Tran Xuan Han, antiguo revolucionario que fue encarcelado por el régimen enemigo en Son La./.



