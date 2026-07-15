Vietnam impulsa modernización editorial, transformación digital y protección laboral

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional debatió hoy durante su cuarta sesión los proyectos de ley que modifican y complementan varios artículos de la Ley de Edición y de la Ley sobre los vietnamitas que trabajan en el extranjero bajo contrato.

Fortalecimiento de la protección de los derechos de autor y desarrollo de la edición digital

Al presentar el proyecto de modificación de la Ley de Edición, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, señaló que las reformas tienen como objetivo perfeccionar el marco institucional, impulsar el desarrollo cultural, fortalecer la industria cultural y acelerar la transformación digital en el sector editorial.

El proyecto presta especial atención al fortalecimiento de la gestión estatal y a la prevención de las violaciones de los derechos de autor, especialmente en el entorno digital. Además, propone mejorar las regulaciones sobre las actividades editoriales, la edición electrónica y la aplicación de la transformación digital. También contempla medidas para combatir la impresión ilegal, la falsificación, la vulneración de derechos de autor y el uso indebido de las actividades editoriales para difundir contenidos ilícitos.

La junta permanente de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional expresó su respaldo general al proyecto, aunque recomendó una revisión adicional para evitar posibles conflictos o duplicidades con las normativas sobre prensa, información electrónica, ciberseguridad y propiedad intelectual.

Al finalizar el debate, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, pidió al organismo encargado de la redacción incorporar las opiniones planteadas para completar el proyecto de ley, con el objetivo de construir una industria editorial moderna y profesional, y reforzar el papel de la edición en el desarrollo de la industria cultural y el fomento de la lectura.

Respecto a las actividades editoriales en el ámbito digital, la funcionaria solicitó perfeccionar las regulaciones sobre la publicación electrónica, las actividades editoriales en el ciberespacio, la aplicación de la inteligencia artificial y la transformación digital. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la protección de los derechos de autor, mejorar la gestión de las infracciones y elevar la eficacia de la administración estatal.

Impulso a la transformación digital y protección de los trabajadores vietnamitas en el extranjero

Durante la sesión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional también analizó el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley sobre los trabajadores vietnamitas que trabajan en el extranjero bajo contrato.

El ministro del Interior, Do Thanh Binh, afirmó que la reforma busca simplificar los procedimientos administrativos, promover la transformación digital, resolver las dificultades surgidas en la práctica, mejorar el entorno de inversión y negocios, y reforzar la descentralización hacia las autoridades locales.

El jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, Nguyen Dac Vinh, propuso añadir políticas destinadas a promover el envío de expertos y trabajadores altamente cualificados al extranjero, al tiempo que se reduce gradualmente la proporción de trabajadores no cualificados y sin formación, en línea con la estrategia nacional de desarrollo de recursos humanos.

La Comisión coincidió, en términos generales, con las disposiciones relativas a las responsabilidades de las empresas de servicios para garantizar mayor transparencia y proteger los derechos de los trabajadores. También recomendó seguir perfeccionando los mecanismos de gestión, actualizar las bases de datos y reforzar las responsabilidades de apoyo para facilitar la participación de los trabajadores en el sistema de seguridad social.

En la sesión matutina del 15 de julio, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional también examinó y aprobó en principio el proyecto de Ordenanza que modifica y complementa varios artículos de la Ordenanza sobre Costos de Litigios./.