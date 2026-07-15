Vietnam e India estrechan lazos de solidaridad

Hanoi (VNA) - El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy en la sede de la Cancillería al embajador de la India en Hanoi, Tshering Sherpa.

En la cita, Hoai Trung reiteró sus más profundas condolencias por el accidente ocurrido el pasado 11 de julio en las aguas de la provincia de An Giang, y transmitió sus sinceras muestras de solidaridad al Gobierno y al pueblo de la India, especialmente a las familias de las víctimas.

Señaló que los máximos dirigentes vietnamitas han prestado especial atención al incidente, enviaron mensajes de condolencia a los líderes de la India y ordenaron a los organismos competentes coordinarse estrechamente con la parte india para desplegar todas las medidas necesarias de búsqueda y rescate, atención médica a los heridos, asistencia a los familiares y repatriación de los restos mortales de las víctimas.

Tras valorar altamente la eficaz coordinación de las representaciones diplomáticas de la India en Vietnam durante la gestión del incidente, el canciller subrayó que las autoridades competentes vietnamitas están llevando a cabo con celeridad la investigación de las causas del accidente, sancionarán con rigor cualquier infracción que pudiera detectarse y reforzarán las normas de seguridad para prevenir hechos similares en el futuro.

Por su parte, Tshering Sherpa expresó su sincero agradecimiento por la atención, la solidaridad y el oportuno apoyo brindados por los dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam, así como por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades de la provincia de An Giang y los organismos competentes vietnamitas desde el momento en que ocurrió el accidente.

El diplomático informó que, gracias al estrecho y eficaz apoyo de las autoridades vietnamitas, todos los restos mortales de las víctimas fueron repatriados a su país para que sus familiares pudieran organizar las exequias conforme a sus tradiciones. Asimismo, señaló que los heridos recibieron una atención médica esmerada y se están recuperando gradualmente.

El embajador manifestó también su emoción por los sinceros sentimientos expresados por el pueblo vietnamita. Las condolencias, las palabras de aliento y las muestras de solidaridad brindaron fortaleza al Gobierno, al pueblo de la India y a los familiares de las víctimas para afrontar esta dolorosa pérdida.

En esta ocasión, Le Hoai Trung destacó que estos estrechos lazos de amistad constituyen un valioso patrimonio compartido por ambos pueblos y representan una base sólida para seguir impulsando el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre Vietnam y la India.

Por otro lado, agradeció la estrecha cooperación de la Embajada en la implementación de los resultados de la visita de Estado realizada a la India en mayo pasado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam.

Propuso que ambas partes continúen coordinándose para ejecutar de manera integral, eficaz y conforme al calendario previsto los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes, revisar periódicamente su cumplimiento y resolver oportunamente las dificultades y obstáculos que puedan surgir, con el fin de que el marco de la Asociación Estratégica Integral Reforzada siga dando resultados concretos y efectivos./.

​