Política

Vietnam y Corea del Sur impulsan la aplicación efectiva de acuerdos alcanzados

El canciller Le Hoai Trung recibió al embajador de Corea del Sur, Choi Young Sam, y destacó sus contribuciones al fortalecimiento de la cooperación bilateral.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibe al embajador de Corea del Sur en Hanoi, Choi Young Sam (Fuente: VNA)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibe al embajador de Corea del Sur en Hanoi, Choi Young Sam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy al embajador de Corea del Sur en Hanoi, Choi Young Sam, quien realizó una visita de despedida con motivo del término de su misión diplomática en el país.

Durante el encuentro, el canciller vietnamita felicitó al diplomático por haber culminado con éxito su mandato y valoró altamente su papel activo y sus importantes aportes al desarrollo de la cooperación bilateral.

Destacó algunos de los logros más relevantes alcanzados durante la gestión del diplomático surcoreano, entre ellos el mantenimiento del intercambio de visitas de alto nivel, que ha contribuido a reforzar la confianza política entre ambos países.

Subrayó que Corea del Sur continúa siendo uno de los principales socios económicos de Vietnam, mientras que los intercambios entre ambos pueblos siguen expandiéndose.

También resaltó la estrecha coordinación y el apoyo mutuo de los dos países en los foros regionales e internacionales, lo que contribuye al mantenimiento de un entorno de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo tanto en la región como a escala mundial.

Expuso las principales orientaciones para impulsar la cooperación en los próximos años y reiteró el compromiso de Vietnam de trabajar junto con Corea del Sur para implementar de manera efectiva los acuerdos y compromisos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países.

También celebró la disposición de Seúl de acompañar a Vietnam en su nueva etapa de desarrollo.

El ministro expresó su confianza en que, gracias a su amplia experiencia, su profundo conocimiento del país y el afecto que profesa por Vietnam, Choi Young Sam continuará promoviendo una cooperación bilateral cada vez más sustancial, eficaz e integral, independientemente del cargo que desempeñe en el futuro.

Por su parte, Choi afirmó que Vietnam se ha convertido en uno de los socios más importantes de Corea del Sur en la ejecución de su política exterior en la región y destacó que Seúl es, a su vez, un socio confiable de Hanoi en numerosos ámbitos de cooperación.

El diplomático aseguró además que, una vez concluida su misión y de regreso en Corea del Sur, seguirá contribuyendo activamente al fortalecimiento y desarrollo de las relaciones entre ambos países, cualquiera que sea la responsabilidad que asuma en el futuro.

En la ocasión, Hoai Trung entregó al embajador Choi Young Sam la insignia conmemorativa “Por la causa de la diplomacia de Vietnam”, en reconocimiento a sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones./.

VNA
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