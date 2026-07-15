Política

Vietnam y China fortalecen cooperación en asuntos internos y lucha contra corrupción

Una delegación del Partido Comunista de Vietnam visita China para impulsar la cooperación en asuntos internos, control del poder y prevención de la corrupción.

Le Minh Tri, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV, y jefe de su Comisión de Asuntos Internos y Chen Wenqing, miembro del Buró Político y titular de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del PCCh (Fuente: VNA)
Le Minh Tri, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV, y jefe de su Comisión de Asuntos Internos y Chen Wenqing, miembro del Buró Político y titular de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del PCCh (Fuente: VNA)

Beijing (VNA) – Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) encabezada por Le Minh Tri, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central, y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, continuó hoy la visita de trabajo en China.

La delegación vietnamita sostuvo conversaciones con Chen Wenqing, miembro del Buró Político y titular de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh); además, mantuvo una reunión de trabajo con Fu Kui, subsecretario de la Comisión de Control Disciplinario del PCCh y vicejefe de la Comisión Nacional de Supervisión de China.

En los encuentros, Minh Tri, quien también es vicejefe permanente del Comité Directivo Central para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, el Despilfarro y los Fenómenos Negativos, destacó que Vietnam considera el desarrollo de las relaciones con China como una política coherente, una necesidad objetiva, una elección estratégica y una prioridad en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación.

Vietnam está dispuesto a trabajar junto con China para fortalecer aún más las relaciones entre ambos Partidos y países, aportando beneficios concretos a los pueblos de ambas naciones, así como a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial, puntualizó.

A su vez, Chen Wenqing y Fu Kui felicitaron los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam y valoraron la visita de la delegación del PCV en el contexto de una evolución positiva e integral de las relaciones entre ambos Partidos y países.

Afirmaron que los organismos políticos, jurídicos, de inspección y supervisión de China conceden gran importancia al fortalecimiento de la cooperación con el país vecino.

vnanet-potal-truong-ban-noi-chinh-trung-uong-le-minh-tri-hoi-dam-voi-bi-thu-uy-ban-chinh-phap-trung-uong-dang-cong-san-trung-quoc-8889526.jpg
En la reunión entre Le Minh Tri, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV, y jefe de su Comisión de Asuntos Internos y Chen Wenqing, miembro del Buró Político y titular de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del PCCh (Fuente: VNA)

Ambas partes expresaron su satisfacción por los avances positivos de las relaciones entre Vietnam y China y destacaron la importancia del canal partidista en los vínculos bilaterales, además de acordar orientaciones y medidas para que los organismos de asuntos internos, jurídicos, de inspección y supervisión de ambos Partidos contribuyan a concretar los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de los dos países.

Sobre la base de los buenos resultados de cooperación entre la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del PCV y los organismos competentes de China, ambas partes acordaron fortalecer el intercambio de delegaciones a todos los niveles; compartir experiencias en la construcción del Partido y la gobernanza nacional; impulsar la formación de cuadros; reforzar la cooperación en asistencia judicial, así como la coordinación en la prevención y lucha contra la corrupción, los delitos transfronterizos y otros ámbitos relacionados.

También intercambiaron experiencias sobre la construcción del Estado de derecho socialista, la inspección y supervisión, el control del poder, el perfeccionamiento del sistema jurídico, la mejora de la eficiencia de los organismos de asuntos internos y la aplicación de la ciencia y la tecnología en sus actividades profesionales.

Durante su estancia en Beijing, la delegación vietnamita visitó una exposición sobre el trabajo de inspección, disciplina y supervisión de China, así como una instalación modelo de gestión de la aplicación de la ley y tratamiento de casos judiciales en Beijing.

En los próximos días, la delegación continuará su visita de trabajo en la ciudad de Chongqing./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Le Minh Tri #PCV #PCCh #Chen Wenqing #China #corrupción
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, se reúne en Beijing con el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning. (Foto: VNA)

Vietnam y China consolidan nexos partidistas y cooperación estratégica

El jefe de la Comisión de Asuntos Internos del PCV, Le Minh Tri, se reunió en Beijing con Wang Huning para coordinar el intercambio de experiencias en reforma judicial, la lucha anticorrupción y el impulso de infraestructura ferroviaria transfronteriza en el marco de la comunidad de futuro compartido.

Ver más

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del PCV, Tran Cam Tu, rinde homenaje a héroes nacionales (Foto: VNA)

Alto dirigente partidista de Vietnam rinde homenaje a héroes nacionales

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del PCV, Tran Cam Tu, encabezó una comitiva oficial para depositar ofrendas florales en la Zona de Reliquias Kim Lien y en la histórica Encrucijada de Dong Loc, conmemorando el 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostiene una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane. (Foto: VNA)

Impulsan cooperación entre localidades de Vietnam y Laos

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, sostuvo una reunión de trabajo con Phouthanouphet Xaysombath, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Vientiane, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)

Vietnam impulsa una reforma de la educación jurídica

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, instó a modernizar el proyecto de ley revisado mediante una transformación digital interactiva y enfoques comunitarios que fomenten una cultura real de respeto al Estado de derecho, superando formalismos en la difusión legal.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, (derecha) y el ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, Linkham Douangsavanh. (Foto: VGP)

Subjefe del Gobierno de Vietnam recibe a ministro de Laos

El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc se reunió con Linkham Douangsavanh para trazar las orientaciones estratégicas en agricultura y gestión ambiental para el período 2026-2030, tras la reciente reestructuración de la cartera laosiana.

Bui Minh Thanh (izquierda), vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, felicita a Etienne Ranaivoson, cónsul general de Francia en Ciudad Ho Chi Minh, con motivo de la Fiesta Nacional de Francia. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh impulsa cooperación con socios franceses

Ciudad Ho Chi Minh desea seguir ampliando la cooperación con los socios franceses en aquellos ámbitos en los que ambas partes cuentan con fortalezas y necesidades comunes, expresó hoy Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular municipal.