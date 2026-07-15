Vietnam y China fortalecen cooperación en asuntos internos y lucha contra corrupción

Beijing (VNA) – Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) encabezada por Le Minh Tri, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central, y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, continuó hoy la visita de trabajo en China.

La delegación vietnamita sostuvo conversaciones con Chen Wenqing, miembro del Buró Político y titular de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh); además, mantuvo una reunión de trabajo con Fu Kui, subsecretario de la Comisión de Control Disciplinario del PCCh y vicejefe de la Comisión Nacional de Supervisión de China.

En los encuentros, Minh Tri, quien también es vicejefe permanente del Comité Directivo Central para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, el Despilfarro y los Fenómenos Negativos, destacó que Vietnam considera el desarrollo de las relaciones con China como una política coherente, una necesidad objetiva, una elección estratégica y una prioridad en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación.

Vietnam está dispuesto a trabajar junto con China para fortalecer aún más las relaciones entre ambos Partidos y países, aportando beneficios concretos a los pueblos de ambas naciones, así como a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial, puntualizó.

A su vez, Chen Wenqing y Fu Kui felicitaron los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam y valoraron la visita de la delegación del PCV en el contexto de una evolución positiva e integral de las relaciones entre ambos Partidos y países.

Afirmaron que los organismos políticos, jurídicos, de inspección y supervisión de China conceden gran importancia al fortalecimiento de la cooperación con el país vecino.

En la reunión entre Le Minh Tri, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV, y jefe de su Comisión de Asuntos Internos y Chen Wenqing, miembro del Buró Político y titular de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del PCCh (Fuente: VNA)

Ambas partes expresaron su satisfacción por los avances positivos de las relaciones entre Vietnam y China y destacaron la importancia del canal partidista en los vínculos bilaterales, además de acordar orientaciones y medidas para que los organismos de asuntos internos, jurídicos, de inspección y supervisión de ambos Partidos contribuyan a concretar los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de los dos países.

Sobre la base de los buenos resultados de cooperación entre la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del PCV y los organismos competentes de China, ambas partes acordaron fortalecer el intercambio de delegaciones a todos los niveles; compartir experiencias en la construcción del Partido y la gobernanza nacional; impulsar la formación de cuadros; reforzar la cooperación en asistencia judicial, así como la coordinación en la prevención y lucha contra la corrupción, los delitos transfronterizos y otros ámbitos relacionados.

También intercambiaron experiencias sobre la construcción del Estado de derecho socialista, la inspección y supervisión, el control del poder, el perfeccionamiento del sistema jurídico, la mejora de la eficiencia de los organismos de asuntos internos y la aplicación de la ciencia y la tecnología en sus actividades profesionales.

Durante su estancia en Beijing, la delegación vietnamita visitó una exposición sobre el trabajo de inspección, disciplina y supervisión de China, así como una instalación modelo de gestión de la aplicación de la ley y tratamiento de casos judiciales en Beijing.

En los próximos días, la delegación continuará su visita de trabajo en la ciudad de Chongqing./.

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