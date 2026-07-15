Política

Vietnam contribuye activamente a los nexos entre ASEAN y UE

Vietnam y la UE destacan la importancia de fortalecer la Asociación Estratégica ASEAN-UE en economía digital, energía, comercio y desarrollo sostenible.

El viceministro Dang Hoang Giang, recibe al embajador de la Unión Europea ante la ASEAN, Sujiro Seam (Fuente: VNA)
El viceministro Dang Hoang Giang, recibe al embajador de la Unión Europea ante la ASEAN, Sujiro Seam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y jefe de la Reunión de Altos Funcionarios (SOM) de la ASEAN de Vietnam, Dang Hoang Giang, recibió hoy al embajador de la Unión Europea (UE) ante la ASEAN, Sujiro Seam.

Durante el encuentro, el viceministro reconoció los avances registrados en la Asociación Estratégica ASEAN-UE en los últimos años, y destacó que la UE se ha consolidado como uno de los socios más confiables de la ASEAN, brindando un apoyo sustancial al proceso de construcción de la Comunidad regional.

En un contexto internacional y regional marcado por cambios rápidos y complejos, Hoang Giang señaló que la ASEAN y la UE, como dos de las organizaciones regionales más exitosas del mundo, deben fortalecer aún más su coordinación y cooperación, especialmente en los ámbitos económico y comercial.

Propuso dar prioridad a áreas como la economía digital, la seguridad energética y alimentaria, la educación y la formación, la cooperación y la seguridad marítimas, así como a la promoción del multilateralismo y el respeto del derecho internacional.

El viceministro reafirmó que Vietnam, como el primer país de la ASEAN en establecer una Asociación Estratégica con la UE, continuará contribuyendo activamente al fortalecimiento y desarrollo de las relaciones entre el bloque y la UE.

Por su parte, el embajador Sujiro Seam reiteró que la UE concede gran importancia a sus relaciones con la ASEAN y coincidió en la necesidad de consolidar los logros alcanzados, reforzar el diálogo político y ampliar la cooperación en sectores prioritarios como la economía y el comercio digitales, la transición energética, el desarrollo sostenible, la educación y la formación.

Con vistas al 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones de asociación entre la ASEAN y la UE, que se conmemorará en 2027, el diplomático expresó su deseo de que ambas partes redoblen sus esfuerzos para elevar el nivel de la cooperación en beneficio del desarrollo mutua, la paz y la estabilidad en la región y el mundo.

Al destacar la posición estratégica de Vietnam como país coordinador de las relaciones económicas entre la ASEAN y la UE, uno de los tres Estados miembros de la ASEAN que han suscrito un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la UE y uno de los dos participantes de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), el embajador manifestó su esperanza de que Vietnam continúe desempeñando un papel activo en el impulso de las relaciones entre ambos bloques.

Durante la reunión, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común./.

VNA
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