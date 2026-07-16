Vietnam reafirma su liderazgo económico en la ASEAN

Hanoi (VNA) - La economía vietnamita mantuvo el mayor ritmo de crecimiento entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) durante el primer semestre de 2026, respaldada por el dinamismo de la inversión extranjera directa (IED), la industria manufacturera y las exportaciones.



Analistas del banco singapurense United Overseas Bank (UOB) señalaron que el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam aumentó un 8,39% interanual en el segundo trimestre, por encima del 7,94% registrado entre enero y marzo, lo que situó el crecimiento acumulado del primer semestre en el 8,18%.



Con este desempeño, Vietnam se consolidó como la economía de mayor crecimiento de la ASEAN. En comparación, el resto de los países del bloque registró tasas de expansión de entre el 2,8% y el 6% en el primer trimestre, y se prevé que sus resultados del segundo trimestre también se mantengan por debajo de los de Vietnam.



No obstante, UOB advirtió que la sólida expansión económica estuvo acompañada por un debilitamiento de la balanza comercial y recomendó vigilar la evolución de este indicador, dada la elevada apertura de la economía vietnamita y su dependencia del comercio internacional.



Ante los resultados superiores a lo previsto, el impulso de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y la moderación de los precios de la energía, la entidad revisó al alza su previsión de crecimiento para Vietnam en 2026, del 7% al 8,5%. Sin embargo, esa estimación continúa por debajo de la meta oficial del 10%, debido a la persistencia de riesgos externos.



Con una inflación media del 4,38% y una inflación subyacente del 4,12% en el primer semestre, ambas cercanas al objetivo de control del 4,5%, UOB consideró que el Banco Estatal de Vietnam deberá mantener un equilibrio entre el estímulo al crecimiento, el control de la inflación, la estabilidad del sector externo y la evolución del tipo de cambio.



Una evaluación similar presentó Shan Saeed, economista jefe global del grupo malasio Juwai IQI, quien situó a Vietnam entre las cinco economías del Sudeste Asiático llamadas a liderar el próximo ciclo de crecimiento regional, junto con Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas.



Según el especialista, la combinación de tamaño demográfico, desarrollo industrial, estabilidad macroeconómica y disciplina en la gestión económica está redefiniendo las perspectivas de crecimiento de la ASEAN. Dentro de ese grupo, Vietnam registró el mayor crecimiento interanual, con un 7,83%, seguido por Indonesia (5,61%) y Malasia (5,4%), impulsado principalmente por el consumo privado y la manufactura.



Saeed añadió que los recursos estratégicos -como el aceite de palma en Malasia e Indonesia y los principales productos agrícolas de exportación en Vietnam y Tailandia- continúan respaldando los ingresos por divisas y la estabilidad económica de estos países.



Asimismo, destacó que la transformación digital y la infraestructura de datos concentrarán buena parte de las inversiones en los próximos años. En ese contexto, Vietnam sobresale por atraer proyectos vinculados con la IA y la industria de los semiconductores, mientras que Indonesia mantiene su posición como el mayor mercado de consumo digital de la región.



Estas perspectivas coinciden con las del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), que en la actualización de julio de 2026 de su informe Perspectivas del Desarrollo de Asia (ADO) proyectó que Vietnam será la economía de mayor crecimiento del Sudeste Asiático./.

VNA