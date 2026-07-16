Revista francesa destaca el sólido crecimiento de VinFast

Hanoi (VNA) - La revista francesa L'Automobile publicó hoy un artículo en el que valoró el crecimiento de VinFast en el mercado vietnamita.



Según L'Automobile, las ventas de la compañía durante el primer semestre de 2026 aumentaron un 72% con respecto al mismo período del año anterior y superaron, por primera vez, las 100 mil unidades en los seis primeros meses del año.



En ese periodo, VinFast comercializó 115 mil 916 vehículos, el mejor resultado registrado desde el inicio de sus operaciones. Este desempeño convierte a VinFast en el primer fabricante de automóviles de Vietnam en superar la cifra de 100 mil vehículos vendidos durante el primer semestre de un año.



La publicación atribuye este crecimiento a la continua ampliación de la gama de vehículos eléctricos de la empresa para responder a la demanda del mercado.



En particular, señala que el modelo eléctrico de siete plazas Limo Green ha contribuido de manera significativa al incremento de las ventas gracias a su aceptación entre empresas de transporte y compañías de taxi.



Tras abrir el período de reservas en 2024, este modelo comenzó a entregarse a los clientes en agosto de 2025, convirtiéndose en un nuevo motor del crecimiento comercial de VinFast.



En el segmento de los vehículos particulares, L'Automobile considera que la estrategia de apostar exclusivamente por automóviles eléctricos también está dando resultados favorables.



Según la revista, el mercado automovilístico vietnamita está entrando en una nueva etapa de expansión impulsada por el aumento del poder adquisitivo de la población, mientras que, en muchos hogares, el automóvil comienza a sustituir progresivamente a la motocicleta como principal medio de transporte.



En este contexto, el modelo compacto VF3 destaca por su diseño reducido, adaptado a las condiciones del tráfico urbano, y por su precio asequible, factores que le otorgan una ventaja competitiva.



La revista añade que las políticas de incentivos del Gobierno vietnamita para promover los vehículos eléctricos también han contribuido a estimular la demanda del mercado.



Según L'Automobile, estos resultados reflejan que la estrategia de VinFast de centrarse en el desarrollo de vehículos eléctricos está dando frutos de forma gradual en el mercado nacional.



No obstante, la publicación señala que mantener este ritmo de crecimiento dependerá de la capacidad de la empresa para seguir ampliando su presencia en el mercado y consolidar sus bases operativas./.

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