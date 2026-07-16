Experto destaca oportunidades de cooperación en semiconductores entre Vietnam y Japón

Tokio (VNA) - El profesor asociado y doctor Le Duc Anh, de la Universidad de Tokio, destacó las amplias oportunidades de cooperación entre Vietnam y Japón en el sector de los semiconductores, especialmente en el contexto que ambos países definen como prioridad el desarrollo de este ámbito.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio, Duc Anh destacó cinco proyectos conjuntos de investigación en semiconductores entre las principales universidades de Vietnam y Japón, los cuales, observó, permiten que Vietnam evolucione de un modelo basado en “aprender sobre semiconductores” hacia otro centrado en “formar talento mediante investigación aplicada”.



A su juicio, se trata de un cambio estructural, ya que los especialistas en este sector no pueden formarse únicamente a través de la enseñanza teórica, sino que necesitan trabajar en entornos reales de investigación y desarrollo, resolviendo problemas tecnológicos, utilizando equipos de última generación, respetando rigurosos protocolos y asumiendo la responsabilidad sobre la calidad de los resultados obtenidos.



Los cinco proyectos abarcan áreas fundamentales y alineadas con las tendencias actuales de la industria, entre ellas circuitos integrados tridimensionales basados en la arquitectura CFET, materiales y transistores de alta movilidad electrónica, materiales para sensores y energías renovables, sistemas seguros de IA sobre chip (AI-on-chip) basados en la arquitectura RISC-V y materiales de banda prohibida ancha destinados a la electrónica de potencia.



Los proyectos tiene una duración aproximada de 42 meses e incluye un componente específico para fortalecer las capacidades de jóvenes investigadores, contribuyendo al objetivo de formar alrededor de 250 doctores especializados en semiconductores en Vietnam.



Según Duc Anh, estos proyectos permitirán a doctorandos e investigadores vietnamitas participar en todo el ciclo de investigación, desde la identificación del problema científico hasta el diseño experimental, la simulación, la fabricación de prototipos, la operación de equipos, las mediciones, el análisis de datos, la evaluación de la fiabilidad, las publicaciones científicas internacionales y la generación de propiedad intelectual.



Más importante aún, señaló, los participantes tendrán acceso a los métodos de organización de la investigación empleados en los principales laboratorios japoneses, incluyendo los sistemas de gestión de calidad, documentación científica, seguridad en laboratorio, trabajo colaborativo y cooperación entre universidades y empresas.



El experto considera que la formación a través de proyectos conjuntos reducirá significativamente el tiempo necesario para consolidar la experiencia del personal investigador vietnamita.



Asimismo, destacó que la cooperación bilateral ofrece múltiples modalidades, como la codirección de tesis doctorales, estancias prolongadas de investigación, el uso compartido de infraestructuras científicas y la creación de grupos de investigación conjuntos.



Según explicó, Japón ha definido la investigación colaborativa y la formación doctoral como los dos pilares fundamentales de su cooperación con Vietnam en el ámbito de los semiconductores.



No obstante, advirtió que el éxito del programa dependerá de que Vietnam no solo envíe estudiantes e investigadores a Japón, sino que también fomente la capacidad de absorber y desarrollar los avances científicos dentro del propio país.



Para ello, consideró indispensable invertir de forma coordinada en laboratorios nacionales dotados de equipamiento adecuado, procedimientos estandarizados, sistemas compatibles con los de sus socios japoneses y mecanismos de financiación estables que permitan a los investigadores continuar su labor tras regresar al país.



Al referirse a la exportación por parte de FPT de su primer lote comercial de chips a Japón y al acuerdo alcanzado con la empresa Restar para distribuir diez millones de chips diseñados por FPT en la región Asia-Pacífico durante el período 2026-2028, Duc Anh calificó el hecho como un hito significativo, ya que demuestra que las empresas vietnamitas han comenzado a evolucionar desde la prestación de servicios de diseño hacia el desarrollo de productos propios con marca nacional aceptados por el mercado internacional.



Señaló que este logro demuestra que Vietnam puede posicionarse competitivamente en segmentos específicos como chips de gestión de energía, controladores, soluciones para Internet de las Cosas (IoT) y productos fabricados con tecnologías maduras, mercados de gran volumen que no requieren competir directamente en los nodos tecnológicos más avanzados.



No obstante, precisó que el acuerdo con Restar establece como objetivo distribuir diez millones de chips diseñados por FPT en la región Asia-Pacífico durante un período de tres años, lo que no significa que la totalidad de esos dispositivos esté destinada exclusivamente al mercado japonés.



Este avance constituye una prueba alentadora de la capacidad de las empresas vietnamitas para diseñar, comercializar y fabricar productos que cumplen estándares internacionales. Sin embargo, subrayó que se trata apenas del inicio de un proceso, ya que la competitividad sostenible solo podrá consolidarse cuando las empresas dispongan de un portafolio diversificado de productos, una amplia cartera de clientes, ingresos estables, capacidad de suministro y una sólida base de propiedad intelectual./.

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