Vietnam y Camboya impulsan el comercio electrónico transfronterizo

Phnom Penh (VNA) - El seminario "Impulsar el comercio electrónico transfronterizo entre Vietnam y Camboya, conexión de mercados y ampliación del potencial de exportación" se llevó a cabo en esta capital, con el objetivo de ayudar a los productos vietnamitas a promocionar sus marcas y obtener un mayor acceso al mercado del país vecino.



Al intervenir la víspera en el encuentro, Nguyen Anh Vu, jefe de una delegación del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, quien se encuentra de visita de trabajo aquí, destacó que en 2025, el valor del intercambio comercial bilateral alcanzó más de 11,3 mil millones de dólares, y los altos dirigentes de ambas naciones acordaron el objetivo de elevar pronto esa cifra a 20 mil millones de dólares en el futuro.



Con el fin de lograr esa meta, el comercio electrónico transfronterizo se considera uno de los motores y espacios de crecimiento más importantes, reiteró.



Vietnam es actualmente uno de los mercados de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el Sudeste Asiático; para 2025, la escala minorista en línea alcanzó alrededor de 31 mil millones de dólares, un aumento interanual de más del 25%, con alrededor del 60% de la población participando en compras en línea.



Mientras tanto, Camboya también está experimentando un fuerte crecimiento en su economía digital y comercio electrónico, impulsado por una población joven y el aumento de las tasas de uso de internet y pagos digitales.

Nguyen Anh Vu, jefe de una delegación del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en el evento. (Fuente: VNA)





La sinergia entre estos dos mercados dinámicos y geográficamente adyacentes, junto con una logística favorable, crea las condiciones ideales para que las empresas de las dos partes lleguen directamente a los consumidores a través de plataformas de comercio electrónico, compartió Anh Vu.



Este taller se organiza con vistas a crear un foro donde las agencias de gestión, asociaciones, empresas y plataformas de comercio electrónico de los países puedan intercambiar experiencias, conectar el comercio y buscar soluciones para que la exportación de bienes de ambos países a través de canales de comercio electrónico transfronterizos sea eficaz, sostenible y mutuamente beneficiosa, comentó.



Además, expresó su confianza en que la cooperación transfronteriza en materia de comercio electrónico entre Vietnam y Camboya seguirá desarrollándose con fuerza, convirtiéndose en un nuevo canal de crecimiento, como contribución al objetivo de lograr los 20 mil millones de dólares por el concepto de la transacción mercantil bilateral y a promover la economía digital de ambos Estados.



A la vez, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Camboya (CCC), Tan Monivann, subrayó que el seminario es como un puente de conexión importante para que los dos países discutan y promuevan el comercio electrónico, brindando así más aportes a la economía regional.



Camboya espera aprender de la experiencia de Vietnam en la racionalización de su aparato administrativo y la simplificación de los procedimientos de inversión y comercio, enfatizó.



El funcionario afirmó que muchas empresas vietnamitas están invirtiendo con éxito en Camboya y la parte anfitriona continúa fomentando y creando las mejores condiciones para proyectos de inversión en los sectores de producción, procesamiento y tecnología alimentaria en el país.



Mientras tanto, Oknha Leng Rithy, presidente de la Asociación Empresarial Vietnam-Camboya (VCBA), dijo que en el contexto de la rápida transformación digital a nivel mundial, el comercio electrónico transfronterizo se está convirtiendo en una nueva fuerza impulsora que ayuda a las empresas a acceder mejor a los mercados, reducir los costos de transacción y mejorar la competitividad.



Para la comunidad empresarial vietnamita en Camboya, el comercio electrónico no es solo un nuevo canal de ventas, sino también una plataforma crucial para conectar las cadenas de suministro, promocionar marcas, expandir mercados y llegar a los consumidores de la región y el mundo, señaló.



Como puente de conexión, VCBA se compromete a seguir apoyando a sus empresas miembro, coordinándose estrechamente con la Embajada y la Oficina Representativa del Comercio de Vietnam en Camboya y las partes concernientes para ayudar a las empresas a acceder a nuevas tecnologías, expandir mercados y mejorar la eficiencia de las actividades, puntualizó.



En la ocasión, los participantes debatieron diversos contenidos relativos a las orientaciones destinadas a impulsar las exportaciones mediante el comercio electrónico transfronterizo entre los dos países; las tendencias del mercado y el comportamiento del consumidor en línea, así como la infraestructura de comercio electrónico y el potencial para promover el comercio electrónico bilateral./.