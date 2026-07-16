Vietnam exhorta a reforzar cooperación internacional para cumplir ODS

Nueva York (VNA) - Vietnam llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas más firmes, incluido un mayor impulso a la transferencia tecnológica, la inclusión digital, el fortalecimiento de capacidades y la financiación sostenible para los países en desarrollo, con el fin de acelerar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU ante la proximidad del plazo de 2030.



El llamamiento fue realizado por el ministro consejero Nguyen Hai Luu, representante permanente adjunto de Vietnam ante la ONU, durante la sesión de alto nivel del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) de 2026, celebrado en Nueva York del 13 al 15 de julio.



En su intervención, Hai Luu subrayó que, cuando solo quedan cuatro años para cumplir la Agenda 2030, la comunidad internacional debe actuar con mayor determinación para acelerar la implementación de los ODS.



El diplomático instó a fortalecer la transferencia de tecnología, reducir la brecha digital, mejorar la capacitación y garantizar una financiación sostenible para los países en desarrollo, incluidos los de ingreso mediano.



Al compartir la experiencia de Vietnam, Luu señaló que el país alcanzó el estatus de economía de ingreso mediano alto, un importante hito que responde a cuatro décadas del proceso de Renovación y del firme compromiso con un desarrollo inclusivo.



No obstante, destacó que, al igual que muchos otros países de ingreso mediano, Vietnam continúa afrontando desafíos derivados del cambio climático, así como la necesidad de fortalecer la innovación y la competitividad para evitar la denominada “trampa del ingreso mediano”.



Al resaltar la innovación como un motor clave del desarrollo sostenible, el diplomático mencionó los esfuerzos de Vietnam para impulsar la transformación digital, el crecimiento verde, el desarrollo de energías renovables y la resiliencia climática. Señaló que el país también está incrementando las inversiones en infraestructura estratégica, desarrollo de recursos humanos y reformas institucionales para mejorar la productividad y garantizar que los beneficios del desarrollo sean compartidos por toda la población.



Reafirmando el papel del multilateralismo, Hai Luu destacó que Vietnam apoya los esfuerzos para reformar las Naciones Unidas con el objetivo de convertirla en una organización más eficiente, ágil y adaptable frente a los desafíos globales, contribuyendo así de manera más efectiva a que los países implementen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



Durante la reunión, los participantes revisaron los avances globales en la implementación de la Agenda 2030.



El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el progreso mundial sigue estando por debajo de lo previsto, ya que solo alrededor de un tercio de los ODS avanza por el camino adecuado o registra progresos suficientes.



Identificó los conflictos, la desigualdad, el cambio climático, el aumento de los precios de los alimentos y la energía, así como el creciente endeudamiento público, como importantes obstáculos para el desarrollo sostenible./.

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