Indonesia establece área de conservación para orangutanes endémicos en peligro de extinción

Yakarta (VNA) - El ministro de Silvicultura de Indonesia, Raja Juli Antoni, anunció el 13 de julio la creación de un área de conservación de 87 mil hectáreas en Kalimantan Oriental para reforzar la protección del hábitat de los orangutanes, una de las especies endémicas más emblemáticas del país.



Según medios locales, Antoni señaló que el proceso ya está en marcha. Aunque su implementación ha requerido tiempo, el área de conservación propuesta, desarrollada con la participación de múltiples actores, abarcará una superficie de 87 mil hectáreas.



El ministro indicó que la cartera de Silvicultura prepara un decreto para crear un Grupo de Trabajo para la Conservación Integrada del Orangután en el Paisaje de Keraitan.



Asimismo, expresó su respaldo a las iniciativas de conservación y protección del hábitat de los orangutanes impulsadas por la Red de Acción para la Conservación (CAN).



El área de conservación funcionará como un corredor ecológico que conectará los hábitats de los orangutanes en todo el Paisaje de Keraitan. Se espera que esta iniciativa fortalezca las labores de rescate de estos primates, especialmente de las crías que ingresan en zonas mineras tras perder su hábitat natural. El proyecto cuenta con el apoyo y el compromiso de todas las empresas autorizadas para operar en la zona./.

VNA