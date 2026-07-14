Internacional

Experta malasia llama a la ASEAN a colaborar para combatir El Niño

Expertos advierten que un Super El Niño podría provocar olas de calor, escasez de agua y efectos económicos en la ASEAN.

Hanoi (VNA) – La cooperación regional y una preparación nacional proactiva serán fundamentales para mitigar las amplias repercusiones económicas y ambientales provocadas por el fenómeno de El Niño, afirmó la profesora asociada Sheeba Chenoli, de la Universidad de Malaya.

Las autoridades malasias han advertido que la región de la ASEAN podría enfrentar condiciones similares a las registradas durante el intenso fenómeno de El Niño de 1997-1998, que provocó una densa neblina regional y una grave escasez de agua en todo el Sudeste Asiático.

Entre las medidas previstas para preparar a Malasia frente a estas perturbaciones figuran la activación de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, el Departamento Meteorológico y la Real Fuerza Aérea del país, con el fin de reforzar la respuesta a emergencias, la preparación ante desastres, las labores de recuperación y las operaciones de siembra de nubes a nivel federal, estatal y local, explicó Chenoli.

Por su parte, el subdirector general del Departamento Meteorológico de Malasia, Ambun Dindang, advirtió que el país podría registrar temperaturas de hasta 40 grados Celsius a principios del próximo año, debido a la intensificación del fenómeno climático conocido como Super El Niño./.

VNA
#Super El Niño #cambio climático #ASEAN #escasez de agua
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