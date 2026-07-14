Crecimiento económico de Singapur se ralentiza en medio del conflicto en Oriente Medio

Singapur (VNA) - La economía de Singapur creció a un ritmo más lento en el segundo trimestre de 2026 debido a la creciente incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, informó el Ministerio de Comercio e Industria de Singapur.



La cartera informó hoy que el producto interno bruto (PIB) de Singapur se expandió un 5,7% interanual en el período de abril a junio, una desaceleración respecto al crecimiento del 6,3% registrado en el primer trimestre .



En términos trimestrales ajustados estacionalmente, el PIB de la economía singaporense, dependiente del comercio, creció un 1,1% en el segundo trimestre, en comparación con el 1,3% del trimestre anterior.



El Ministerio de Comercio e Industria atribuyó la moderación del crecimiento principalmente a la menor expansión en varios sectores, incluidos la construcción, el comercio mayorista y minorista, así como el transporte y el almacenamiento.



El sector de la construcción mostró un aumento interanual del 6,2% , una caída considerable respecto al 12,9% del primer trimestre. Mientras tanto, las parcelas combinadas del comercio mayorista y minorista, transporte y almacenamiento crecieron un 6,3%, en comparación con el 9,3% del período enero-marzo.



Por el contrario, el sector manufacturero siguió siendo el principal motor del crecimiento económico de Singapur, al expandirse un 12,2% interanual en el segundo trimestre, frente al 8% del trimestre anterior.



Según la fuente, este sólido desempeño se debió en gran medida a la fuerte demanda de semiconductores y equipos para su fabricación, en el contexto de la rápida expansión de la inteligencia artificial (IA), lo que impulsó la producción en las industrias de electrónica e ingeniería de precisión.



Sin embargo, los sectores de fabricación de productos químicos y biomédicos se contrajeron debido a las interrupciones en el suministro de materias primas causadas por el conflicto en Oriente Medio, que afectaron la producción.



En términos trimestrales, la manufactura creció un 5,3%, revirtiendo la contracción del 2,2% registrada en el primer trimestre.



Las exportaciones también mantuvieron un fuerte dinamismo. Las ventas al exterior nacionales no petroleras de Singapur (NODX) aumentaron un 38,4% interanual en mayo, tras un incremento del 24,4% en abril, impulsadas principalmente por la sólida demanda relacionada con la IA.



Mientras tanto, la inflación subyacente del país se mantuvo sin cambios en el 1,4% en mayo con respecto al mes anterior.



Aun así, economistas advirtieron que los precios persistentemente altos de la energía podrían seguir elevando los costos de producción y transporte, así como los costes de los bienes importados, lo que representa un riesgo para las perspectivas de crecimiento económico del país./.

VNA