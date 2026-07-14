Tailandia refuerza apoyo a productores de coco ante aumento de oferta nacional

Bangkok (VNA) - El Ministerio de Comercio de Tailandia está reforzando las medidas para estabilizar los precios del coco en el mercado interno ante el aumento de la producción que afecta los ingresos de los agricultores, al tiempo que instó a las empresas procesadoras a priorizar la compra de coco nacional y reducir las importaciones durante la temporada alta de cosecha.



La cartera informó que las procesadoras ya han adquirido más de 11 millones de cocos, superando la meta inicial de 10 millones. Las compras se han concentrado en las principales provincias productoras, entre ellas Prachuap Khiri Khan, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani y Chumphon.



No obstante, algunos agricultores todavía no han podido beneficiarse del programa, ya que las empresas continúan abasteciéndose principalmente a través de proveedores y asociaciones de productores con los que ya mantienen vínculos. Además, los requisitos exigidos para la exportación, como la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que siguen representando un obstáculo para muchos productores.



Con el fin de ampliar el alcance de la ayuda, el Departamento de Comercio Interior propuso destinar recursos del gobierno central para poner en marcha un programa adicional de compra a precios de mercado, que permita beneficiar a los agricultores que aún no han recibido apoyo.



De acuerdo con la Oficina de Economía Agrícola, la producción de coco de Tailandia alcanzará los 608 millones de unidades en 2026, lo que representa un aumento del 2,4% respecto al año anterior. Se prevé que cerca de 69 millones de cocos lleguen al mercado entre julio y agosto, incrementando la presión sobre los procesadores y comerciantes.



Ante este escenario, el Departamento de Comercio Exterior solicitó a los importadores y fabricantes de leche de coco reducir temporalmente las importaciones y dar preferencia a la compra de cocos producidos en el país.



Durante los primeros cinco meses de 2026, Tailandia importó 79 mil 388 toneladas de coco, un volumen que representa una caída de más del 60% en comparación con el mismo período del año anterior. Actualmente, el coco nacional aporta alrededor del 80% de la materia prima utilizada por las plantas procesadoras, mientras que el 20% restante proviene de las importaciones.



El Ministerio de Comercio señaló que también está intensificando el control de las importaciones de coco, especialmente de los cargamentos que superan la cuota establecida por la Organización Mundial del Comercio (OMC), los cuales están sujetos a un arancel del 54%. Con esta medida busca equilibrar las necesidades de abastecimiento de la industria procesadora con la protección de los intereses de los productores nacionales./.

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