Vietnam aumentará el salario mínimo regional un 7,8% a partir del 1 de enero de 2027

Hanoi (VNA) - El Consejo Nacional del Salario de Vietnam acordó hoy proponer un incremento promedio del 7,8% del salario mínimo regional, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, lo que representa un aumento de entre 340 mil y 390 mil dongs mensuales (13 - 15 dólares), según la región.



De acuerdo con Ngo Duy Hieu, vicepresidente de la Confederación General del Trabajo de Vietnam, informó al término de la segunda sesión de negociación sobre el ajuste salarial para 2027, que todos los miembros del Consejo alcanzaron un consenso unánime sobre la propuesta.



Según explicó, el acuerdo refleja la voluntad de las partes de encontrar un equilibrio entre la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y el apoyo al desarrollo de las empresas, en línea con el objetivo nacional de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



De acuerdo con la propuesta, el salario mínimo mensual de la región I aumentará de 5,31 millones a 5,7 millones de dongs (202 a 217 dólares); el de la región II, de 4,73 millones a 5,08 millones de dongs (180 a 193 dólares); el de la región III, de 4,14 millones a 4,45 millones de dongs (158 a 170 dólares); y el de la región IV, de 3,7 millones a 4,04 millones de dongs (140 a 154 dólares). El plan será presentado al Gobierno para su aprobación.



Antes de la segunda ronda de negociaciones, la Confederación General del Trabajo había planteado dos alternativas de incremento, del 9,8% y del 8,5%, ambas con aplicación desde el 1 de enero de 2027.



Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) defendía un ajuste de alrededor del 5%, con entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2027. Según su vicepresidente, Hoang Quang Phong, un aumento demasiado elevado podría incrementar la carga financiera de las empresas y terminar afectando negativamente al empleo./.

VNA