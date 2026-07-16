Sociedad

Premier vietnamita pide continuar atendiendo a personas con méritos revolucionarios

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a los ministerios competentes y la provincia de Ninh Binh a seguir reforzando el cuidado de las personas con méritos revolucionarios, manteniendo así la tradición vietnamita de gratitud.

El primer ministro Le Minh Hung visita a los soldados heridos y enfermos que reciben tratamiento en el Centro de Rehabilitación Kim Bang, en la provincia de Ninh Binh. Foto: VNA
El primer ministro Le Minh Hung visita a los soldados heridos y enfermos que reciben tratamiento en el Centro de Rehabilitación Kim Bang, en la provincia de Ninh Binh. Foto: VNA

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a los ministerios competentes y la provincia de Ninh Binh a seguir reforzando el cuidado de las personas con méritos revolucionarios, manteniendo así la tradición vietnamita de gratitud.

El jefe de Gobierno realizó ese pronunciamiento al visitar el Centro de Rehabilitación para Inválidos de Guerra de Kim Bang, en Ninh Binh, donde entregó obsequios a veteranos de guerra y militares discapacitados, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947).

Fundado en 1976, el Centro de Rehabilitación para Inválidos de Guerra de Kim Bang tiene la misión de recibir, tratar y rehabilitar a veteranos de guerra y excombatientes con discapacidades graves. A lo largo de casi cinco décadas de funcionamiento, el centro ha brindado atención médica y rehabilitación a más de mil personas.

Durante la visita, el primer ministro expresó su profunda gratitud a los veteranos de guerra, militares discapacitados y a todas las personas con méritos revolucionarios en el país.

Destacó que el Partido y el Estado han mantenido durante los últimos 79 años un firme compromiso con las políticas de reconocimiento y atención hacia quienes realizaron contribuciones destacadas a la revolución y sus familias.

Según el jefe de Gobierno, el sistema de políticas preferenciales para las personas con méritos revolucionarios se ha perfeccionado progresivamente, los beneficios sociales continúan ampliándose y los movimientos de gratitud y reconocimiento se han extendido por todo el país, convirtiéndose en una de las expresiones más representativas de los valores humanistas del pueblo vietnamita.

Afirmó que quienes encarnan las virtudes de “Soldados del Tío Ho” siguen siendo un símbolo del heroísmo revolucionario y continúan inspirando confianza, patriotismo y determinación en la causa de la construcción y defensa de la nación.

El primer ministro elogió las contribuciones del Centro de Rehabilitación para Inválidos de Guerra de Kim Bang y reconoció la dedicación de su personal médico y administrativo en la atención a los pacientes.

Asimismo, instó a seguir el cuidado de las personas con méritos revolucionarios mediante controles médicos periódicos y una mayor coordinación con el Ministerio de Salud, los hospitales centrales y los centros médicos militares para garantizar un seguimiento y tratamiento oportunos.

También expresó su deseo de que el centro continúe preservando su tradición y cumpliendo con excelencia las tareas que tiene encomendadas.

En relación con las labores de búsqueda y recuperación de los restos de combatientes caídos, el primer ministro informó que, tras más de tres meses de ejecución de la Campaña de 500 días y noches, se han recuperado en todo el país más de mil 300 restos de mártires. Paralelamente, se han intensificado la toma de muestras y los análisis de ADN para identificar a los fallecidos y facilitar su retorno a sus familias y lugares de origen.

Con ocasión del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires, y en nombre del Gobierno, Minh Hung transmitió un mensaje de profundo reconocimiento y sus mejores deseos a los veteranos revolucionarios, las Madres Heroínas de Vietnam, los Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, los Héroes del Trabajo, los veteranos de guerra, los militares discapacitados, los familiares de los mártires y todas las personas con méritos revolucionarios del país.

Deseó a los veteranos buena salud, optimismo y que continúen siendo un referente moral y una fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras.

Durante la visita, el primer ministro entregó obsequios al Centro de Rehabilitación para Inválidos de Guerra de Kim Bang y a los veteranos y militares discapacitados que reciben atención en la institución./.

VNA
#Vietnam #Le Minh Hung #personas con méritos revolucionarios #500 ngày đêm #Liệt sĩ
Seguir VietnamPlus

Campaña de 500 días y noches

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

En el evento (Fuente: VNA)

Inauguran VIII Congreso Nacional de Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, participa en la apertura del VIII Congreso Nacional de la Asociación de Veteranos de Vietnam, que define las prioridades para 2026-2031 con énfasis en transformación digital y desarrollo socioeconómico.

Ver más

En el evento. (Fuente: VNA)

Equipo K93 de An Giang recupera restos de 81 soldados vietnamitas caídos en Camboya

El Comité Especializado de la provincia de An Giang y su homólogo de la provincia camboyana de Kampong Speu firmaron el acta de entrega y recepción de los restos de 81 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos durante distintos períodos de guerra, localizados y recuperados por el Equipo K93 durante la XXV campaña de búsqueda (temporada seca 2025-2026).

Se ha instalado el sistema electrónico de panales de mensaje variable. Foto: VNA

Hanoi pone en funcionamiento 36 paneles de mensaje variable

A partir del 15 de julio, los usuarios de las vías de Hanoi contarán con un nuevo canal para conocer en tiempo real el estado del tráfico gracias a la entrada en funcionamiento de 36 paneles de mensaje variable (VMS) instalados en las principales arterias y cruces de la capital.

Fieles realizando rituales dentro de la Catedral de Cao Dai en provincia de Tay Ninh. (Fuente: VNA)

Vietnam garantiza la libertad religiosa en la era digital

El espacio digital, en constante expansión, está creando oportunidades sin precedentes para que las personas accedan a actividades religiosas y participen en ellas, pero también plantea nuevos desafíos para garantizar la libertad de creencias y para la gestión estatal en este ámbito.

Juventud vietnamita relanza el viaje “Amo a mi Patria” (Foto: VNA)

Juventud vietnamita relanza el viaje “Amo a mi Patria”

La Federación de Jóvenes de Vietnam activó en la histórica Torre de la Bandera de Lung Cu la tercera etapa de su recorrido nacional 2026, una iniciativa patriótica que conmemora el 70º aniversario de la organización y que entregó becas, viviendas y recursos ganaderos a comunidades de minorías étnicas.