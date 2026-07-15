Procesan a directora de la Editorial de Asociación de Escritores de Vietnam

Hanoi (VNA)- La Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de Hanoi emprendió hoy un procedimiento penal y ordenó la detención temporal contra tres personas vinculadas a la Editorial de la Asociación de Escritores de Vietnam.



Las decisiones fueron adoptadas en el marco de la ampliación de la investigación del caso penal contra Nguyan Thanh Nam, acusado de fabricar, almacenar, difundir o realizar propaganda con información, documentos u otros materiales dirigidos contra la República Socialista de Vietnam.



Los imputados son Nguyen Thuy Hang (50 años), directora de la Editorial de la Asociación de Escritores de Vietnam; Dao Ba Doan (55 años), editor en jefe; y Nguyen Van Yen (64 años), jefe del Departamento Editorial.



Según las investigaciones preliminares, los tres procesados participaron en la edición, revisión, publicación y promoción del libro titulado “Historias con Thanh: un nuevo relato sobre la luz”, cuyo contenido, según las autoridades distorsionan la historia de las revoluciones vietnamitas, así como las directrices y políticas del Partido y del Estado. La obra contiene expresiones que las autoridades consideran ofensivas hacia el Presidente Ho Chi Minh, el general Vo Nguyen Giap y otros dirigentes del Partido y del Estado.



La Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de Hanoi determinó que la conducta de los tres acusados presenta indicios del delito de “fabricar, almacenar, difundir o realizar propaganda con información, documentos u otros materiales dirigidos contra la República Socialista de Vietnam”, tipificado en el artículo 117 del Código Penal.



Las decisiones de procesamiento y las órdenes de prisión preventiva fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de Hanoi, conforme a la legislación vigente.



La Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de Hanoi continúa las investigaciones para esclarecer el caso y proceder de acuerdo con la ley./.

VNA