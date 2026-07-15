Sociedad

Provincia vietnamita amplía modelos comunitarios para combatir pesca ilegal

La provincia de Lam Dong impulsa modelos de autogestión pesquera para reforzar la lucha contra la pesca ilegal y apoyar el retiro de la tarjeta amarilla de la Comisión Europea.

Las autoridades funcionales realizan patrullajes a los barcos pesqueros en el puerto de Phu Hai, barrio de Phu Thuy, provincia de Lam Dong. (Foto: VNA)
Las autoridades funcionales realizan patrullajes a los barcos pesqueros en el puerto de Phu Hai, barrio de Phu Thuy, provincia de Lam Dong. (Foto: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Lam Dong amplía la aplicación de modelos de autogestión comunitaria en sus localidades costeras para reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), como parte de los esfuerzos del país por lograr el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea al sector pesquero.

Las iniciativas, adaptadas a las características de cada localidad, tienen un objetivo común: involucrar directamente a los pescadores en la prevención de la pesca ilegal, fortalecer la coordinación con las autoridades y promover una explotación sostenible de los recursos marinos.

En el barrio de Binh Thuan, el Comité Popular local puso en marcha recientemente el programa "Pescadores zarpan conforme a la ley y regresan a salvo a la costa", orientado a fomentar el cumplimiento de la legislación pesquera durante todas las etapas de la actividad, desde la preparación de las faenas hasta el regreso de las embarcaciones.

Los armadores participantes se comprometen a no faenar en aguas extranjeras, mantener activos las 24 horas los dispositivos de monitoreo, registrar correctamente las bitácoras de pesca y abstenerse de utilizar métodos de captura destructivos. La iniciativa también promueve la autogestión dentro de la propia comunidad pesquera, con el fin de prevenir infracciones desde la base y mejorar la conservación de los recursos marinos.

De acuerdo con las autoridades locales, Binh Thuan cuenta con 127 embarcaciones pesqueras, de las cuales 82 tienen una eslora igual o superior a 12 metros, además de más de 350 trabajadores del sector.

Aunque en el último tiempo no se han registrado casos de barcos locales faenando ilegalmente en aguas extranjeras, persisten interrupciones en la transmisión de datos de algunos equipos de monitoreo, por lo que el programa busca reforzar la responsabilidad de armadores, capitanes y tripulantes en el cumplimiento de la normativa.

Una iniciativa similar comenzó a aplicarse en el barrio de Tien Thanh, donde las autoridades buscan movilizar a toda la comunidad pesquera para prevenir las actividades IUU.

El programa prioriza la divulgación de la Ley de Pesca y de las disposiciones relacionadas con la lucha contra la pesca ilegal, además de promover el funcionamiento permanente de los dispositivos de monitoreo, el correcto registro de las bitácoras de pesca y la notificación de las entradas y salidas de las embarcaciones conforme a la normativa vigente. Asimismo, fomenta la cooperación entre los pescadores para detectar y denunciar oportunamente cualquier infracción.

Tran Minh Duy, vicepresidente del Comité Popular de Tien Thanh, afirmó que esta iniciativa fortalece la gestión de las actividades pesqueras y contribuye a proteger los medios de vida de la población, sentando las bases para el desarrollo de una pesca más responsable y sostenible.

Por su parte, el pescador Le Van Bong, residente de la localidad, señaló que el programa ayuda a los trabajadores del mar a conocer mejor la legislación y cumplirla adecuadamente, garantizando así la sostenibilidad de su actividad.

La experiencia demuestra que, además de las labores de control de las autoridades, la participación activa de los propios pescadores resulta decisiva para erradicar la pesca ilegal. En ese contexto, los modelos de autogestión comunitaria se consolidan como un instrumento para acercar las normas a la práctica cotidiana y fortalecer una gestión pesquera responsable y sostenible./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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