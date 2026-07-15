Sociedad

Vietnam incorpora competencias digitales e inteligencia artificial como requisito de egreso universitario

Vietnam exigirá competencias digitales e inteligencia artificial en las licenciaturas, según una nueva normativa para modernizar la educación superior.

Visitantes recorren el sistema del Centro de Innovación Industria 4.0 en la Universidad Internacional del Este. (Fuente: VNA)
Visitantes recorren el sistema del Centro de Innovación Industria 4.0 en la Universidad Internacional del Este. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam estableció por primera vez que las competencias digitales y los conocimientos sobre inteligencia artificial serán obligatorios en los resultados de aprendizaje de los programas de licenciatura, según la Circular No. 54/2026/TT-BGDĐT sobre los programas de formación de educación superior.

La normativa dispone además que los resultados de aprendizaje deberán definirse mediante criterios claros, observables y medibles, que servirán de base para diseñar los programas de estudio, evaluar a los estudiantes y otorgar los títulos.

En las licenciaturas, los estudiantes deberán demostrar competencias digitales, conocimientos sobre inteligencia artificial, dominio de lenguas extranjeras y capacidad de adaptación y aprendizaje permanente. En las maestrías, los programas deberán desarrollar competencias en investigación, innovación y aplicación del conocimiento. En los doctorados, los estudiantes deberán investigar de forma independiente, desarrollar nuevas tecnologías o soluciones, contar con publicaciones científicas o aplicaciones de sus ensayos teóricos y estar capacitados para dirigir actividades de investigación e innovación.

La circular también fija la carga académica mínima para cada nivel de formación: 120 créditos para las licenciaturas, 150 para los programas especializados, 45 para las maestrías y 90 para los doctorados.

Además, los programas de estudio deberán mantener una relación clara entre los objetivos de formación, los resultados de aprendizaje, los contenidos, los métodos de enseñanza, la evaluación y las condiciones de calidad. En las licenciaturas, junto con la formación general, básica y especializada, deberán incluir contenidos sobre idiomas extranjeros, competencias digitales, inteligencia artificial y otras habilidades necesarias. Los programas orientados a la investigación fortalecerán las actividades científicas y de innovación, mientras que los de orientación profesional reforzarán las prácticas, las pasantías y los proyectos vinculados con el trabajo.

La normativa también permite a las universidades desarrollar programas más flexibles, como los interdisciplinarios, multidisciplinarios, de doble titulación, de especialización principal y secundaria, los programas integrados y los dirigidos a estudiantes con alto rendimiento, siempre que cumplan los requisitos establecidos para cada modalidad.

Las universidades mantendrán su autonomía para diseñar sus programas de estudio, pero serán responsables de garantizar su calidad. Además, los planes deberán ajustarse a los estándares nacionales, tomar como referencia los requisitos profesionales y las prácticas internacionales, y ser evaluados antes de su aprobación.

La circular también establece requisitos para el personal docente. En las licenciaturas, los profesores de tiempo completo con título de doctor deberán impartir al menos el 50% de la carga lectiva de las asignaturas básicas y especializadas. En los programas especializados de nivel 7 y en las maestrías, esa proporción será del 75%. En los doctorados, los profesores deberán mantener una actividad científica constante y cumplir los requisitos para dirigir y evaluar tesis doctorales.

Asimismo, las instituciones deberán garantizar instalaciones para prácticas, bibliotecas, recursos digitales, infraestructura tecnológica y materiales de estudio adecuados. En áreas como ciencias de la salud, formación docente, artes, deportes y lenguas minoritarias o poco difundidas, la normativa establece requisitos específicos para el profesorado, la infraestructura y la experiencia profesional./.

VNA
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