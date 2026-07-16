Vietnam consolida su posición en el mapa del comercio de IA en Asia

Hanoi (VNA) - El auge de la inteligencia artificial (IA) está reconfigurando las cadenas de suministro tecnológico en Asia y posicionando a Vietnam como uno de los principales beneficiarios de esta transformación. El país se perfila cada vez más como un actor estratégico en la producción mundial de hardware para IA.



De acuerdo con el informe HSBC Global Investment Research, el comercio intrarregional asiático de productos vinculados a la IA -como semiconductores, componentes y equipos tecnológicos- alcanzó cerca de dos billones de dólares en 2025, el doble que antes de la pandemia de COVID-19. Estos productos representan actualmente el 35% de las exportaciones totales de Asia, frente al 19% registrado hace una década.



En este contexto, Vietnam es la economía que más ha fortalecido su posición dentro de la cadena de suministro de la IA. Según HSBC, su participación en el comercio mundial de equipos relacionados con esta tecnología pasó del 1,2% en 2015 al 12,4% en 2025, el mayor incremento registrado a nivel global durante ese período.



La evolución también se refleja en el comercio con sus principales socios. En el primer trimestre de 2026, Taiwán (China) registró por primera vez un déficit comercial trimestral con Vietnam, mientras que las importaciones procedentes del país crecieron con fuerza, impulsadas principalmente por maquinaria, equipos eléctricos y electrodomésticos.



Paralelamente, las exportaciones de Corea del Sur hacia Vietnam registraron el mayor crecimiento del Sudeste Asiático, lo que evidencia una integración cada vez más estrecha entre ambas economías en la fabricación de productos electrónicos, semiconductores y equipos destinados a servidores de IA.



El director general de HSBC Vietnam, Tim Evans, afirmó que estos avances reflejan la transición de Vietnam desde un centro de ensamblaje de bajo costo hacia un eslabón de mayor valor dentro de la cadena de suministro regional. El país importa componentes de alto valor añadido desde Corea del Sur y Taiwán para ampliar su capacidad industrial y posteriormente exporta productos terminados o semielaborados a otros mercados asiáticos y al resto del mundo.



Los expertos también destacan que Vietnam se está consolidando como uno de los principales destinos para la inversión extranjera en IA, semiconductores y plataformas digitales. Lee Young Jick, director del Centro de Cooperación Financiera Corea-ASEAN, señaló que Vietnam emerge como un nuevo polo de crecimiento regional gracias a la estabilidad de sus indicadores macroeconómicos y al dinamismo de sectores estratégicos.



Según Lee, Vietnam se está convirtiendo en un nuevo centro mundial de producción, no solo en industrias tradicionales, sino también en áreas de alto valor añadido como la electrónica, la ingeniería mecánica, los teléfonos inteligentes, los semiconductores y los centros de datos para IA.



El crecimiento del país está respaldado por una estrategia nacional para desarrollar la industria de los semiconductores, el aumento de las inversiones de grandes empresas tecnológicas internacionales y un ambicioso plan para formar decenas de miles de ingenieros especializados antes de 2030. Asimismo, el Gobierno considera la ciencia, la tecnología y la transformación digital como nuevos motores del crecimiento económico.



Al mismo tiempo, Vietnam aspira a convertirse en un importante mercado para los servicios de IA. HSBC destaca que, gracias a su población joven, el elevado nivel de adopción tecnológica y un ecosistema empresarial en expansión, el país reúne las condiciones para consolidarse tanto como centro de fabricación de hardware de IA como de consumo de soluciones basadas en esta tecnología.



No obstante, la entidad advierte de que una mayor integración en la cadena de suministro global de la IA también incrementa la exposición de Vietnam a riesgos como una desaceleración de la inversión mundial en IA, cambios en las políticas de control de exportaciones o la volatilidad de los precios de los semiconductores. Además, parte del crecimiento reciente de las exportaciones podría responder al adelanto de pedidos por parte de las empresas ante posibles modificaciones en las políticas comerciales.



Pese a ello, HSBC considera que las perspectivas a largo plazo siguen siendo favorables. La diversificación de las cadenas de suministro en Asia y tratados comerciales como el Acuerdo de Asociación Económica Regional (RCEP) y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) continúan ampliando las oportunidades para que Vietnam fortalezca su papel dentro de la cadena global de valor tecnológico.



En ese sentido, Tim Evans subrayó que el desafío para la próxima década no consiste únicamente en ampliar la capacidad de producción para la era de la IA, sino en desarrollar un ecosistema integral que combine infraestructura, talento especializado y una mayor adopción tecnológica por parte de las empresas. A su juicio, solo así Vietnam podrá transformar su liderazgo manufacturero en un aumento sostenido de la productividad, la competitividad y el valor añadido de su economía./.

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