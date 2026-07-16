Doble transformación redefine industria manufacturera de Vietnam

Hanoi (VNA) - La industria de procesamiento y manufactura de Vietnam avanza hacia un modelo de "doble transformación", que integra la producción sostenible con la inteligencia artificial (IA), obligando a las empresas vietnamitas a acelerar la innovación para mejorar su competitividad y mantener su posición en la cadena de suministro global.



Ante los cambios geopolíticos, la economía global está redefiniendo por completo las reglas del juego. Las barreras no arancelarias relacionadas con el medioambiente, la trazabilidad y los datos representan el 90% del comercio mundial.



Los acuerdos de libre comercio de nueva generación, especialmente el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Pacto Verde Europeo y el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM), ya no son solo conceptos sobre el papel, sino que se han convertido en "pases" obligatorios para que las mercancías vietnamitas puedan cruzar las fronteras internacionales.



La industria de procesamiento y manufactura, que siempre ha sido el motor del crecimiento económico de Vietnam, se enfrenta a un desafío importante. Según expertos e investigadores, este sector no puede seguir manteniendo un modelo de crecimiento intensivo en mano de obra, que además consume mucha energía y genera cuantiosos residuos.



Reafirmando esta dirección estratégica vital, en numerosos foros, el ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, ha enfatizado que el sector de la industria y el comercio acelerará la "doble transformación", combinando la transición verde con la garantía de la seguridad energética nacional y la transformación digital como un avance estratégico.



A lo largo de los años, la industria de procesamiento y manufactura, con una tasa de crecimiento promedio del 6,9% anual, ha mantenido su papel como fuerza impulsora.



Sin embargo, con el fin de que el campo siga liderando la economía, Vietnam debe crear un entorno favorable a las actividades de inversión y negocios, eliminando los obstáculos para que el sector industrial pueda acceder a un espacio de autonomía, conectividad, modernización y profunda integración.



Evidentemente, invertir en industrias verdes y tecnologías digitales ya no es una opción para mejorar los informes anuales, sino un requisito indispensable si Vietnam quiere mantener su rápido ritmo de crecimiento y evitar el riesgo de ser "evaporado" del mapa de la cadena de suministro global en la era de las emisiones netas cero.



En la carrera por la doble transformación, si el objetivo son los estándares ecológicos, entonces la inteligencia artificial y la digitalización constituyen las herramientas más poderosas para lograr ese objetivo.



De hecho, en muchas zonas industriales actuales, la IA y el Internet de las Cosas (IoT) se están aplicando para optimizar incluso los pasos más pequeños de la producción.



En la industria de procesamiento y manufactura de Vietnam, la realidad es que la mayoría de los productos todavía se fabrican manualmente o se utilizan maquinarias operadas por humanos, y la aplicación de tecnologías avanzadas como la robótica y la inteligencia artificial sigue siendo muy baja.



El economista Nguyen Hong Son recomendó que para acortar el proceso de industrialización y modernización, las empresas deben promover el cambio del ensamblaje y el procesamiento a la fabricación de productos, en consonancia con la iniciativa "Hecho en Vietnam".



Dominar la tecnología de fabricación inteligente, impulsar la investigación y el desarrollo (I+D) y aplicar la IA son claves para optimizar las operaciones y transformar las industrias digitales.



El avance de la IA no solo libera mano de obra, sino que también ayuda a las empresas a controlar y realizar un seguimiento transparente de todos los datos de trazabilidad, un requisito indispensable para los compradores internacionales de hoy en día.



La visión de la "doble transformación" no puede estar completa sin ignorar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), que representan más del 97% de todas las empresas en Vietnam y constituyen el "sistema capilar" de la economía.



Según Dennis Quennet, director del Programa de Desarrollo Económico Sostenible de la Organización Alemana de Cooperación Internacional - GIZ, basándose en la experiencia del país europeo, las pymes son la columna vertebral de la economía, así como la fuerza pionera en la innovación y el motor del proceso de doble transformación.



Cuando la transformación digital se vincula con el desarrollo sostenible, el primer beneficio que obtienen las pymes es el ahorro de costes, la reducción del desperdicio de recursos y una mayor eficiencia. De esta forma, las empresas pueden fortalecer sus modelos de negocio, acceder a nuevos nichos de mercado y crecer hasta convertirse en empresas de mayor tamaño.



La Cuarta Revolución Industrial ha superado su fase inicial y entrado en su período de aceleración. Para este sector, escapar de la trampa de la subcontratación de bajo valor requiere dominar las líneas de producción sostenibles y aplicar ampliamente la inteligencia artificial.



La "doble transformación" no es un destino, sino un proceso continuo de reestructuración. A medida que se endurecen las barreras internacionales, las empresas que se atrevan a invertir en tecnología, divulgar de forma transparente sus emisiones y optimizar sus sistemas con IA serán las que dominen el mercado.



Se trata de una oportunidad de oro para que la industria vietnamita se reposicione y se convierta en un eslabón de alta tecnología, autosuficiente y de desarrollo sostenible en el mapa económico mundial./.

VNA