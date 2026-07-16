Vietnam actualiza nuevas tendencias en tratamiento del ictus con robótica e IA

Can Tho, Vietnam (VNA) - Más de 500 expertos y médicos de 15 países y territorios participan en la Conferencia Científica Internacional y el programa de formación médica continua “Stroke Intervention School 2026”, que se celebra del 16 al 18 de julio en la ciudad de Can Tho bajo el lema "Control integral del ictus en la era de la robótica y la inteligencia artificial (IA)".



El evento permite conocer las últimas tendencias mundiales en el tratamiento del ictus y reafirma el papel de Can Tho como centro de atención, formación y transferencia tecnológica en esta especialidad para el Delta del Mekong, además de fortalecer la cooperación médica internacional.



La conferencia está organizada por la Sociedad Vietnamita de Intervención Neurovascular, la Sociedad de Intervención Neurológica de Ciudad Ho Chi Minh, la Sociedad Médica de Ciudad Ho Chi Minh y el Hospital General Internacional S.I.S de Can Tho. Reúne a más de 60 profesores y especialistas, entre ellos 32 ponentes internacionales procedentes de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Australia.



Entre las principales novedades destacan la aplicación de imágenes vasculares cerebrales en 6D para planificar tratamientos, el uso de la IA en el diagnóstico por imagen, la robótica para apoyar las intervenciones y la rehabilitación, nuevos dispositivos de neurointervención y tratamientos personalizados para cada paciente. Estas tecnologías ya se utilizan en importantes centros especializados del mundo para reducir el tiempo de atención, aumentar las posibilidades de supervivencia y disminuir las secuelas del ictus.



El programa también incluye el Hands-on Animal Lab, desarrollado en el Centro de Investigación Preclínica S.I.S, el primero de este tipo en Vietnam. En este espacio, los participantes practican técnicas de intervención endovascular en modelos vivos con un sistema de angiografía por sustracción digital (DSA), bajo la guía de especialistas internacionales.



El director del Departamento de Ciencia, Tecnología y Formación del Ministerio de Salud, Nguyen Ngo Quang, señaló que la IA, la robótica médica y las nuevas tecnologías de imagen están transformando el tratamiento del ictus. Sin embargo, destacó que estos avances solo serán realmente eficaces si van acompañados de personal médico bien capacitado. Por ello, afirmó que la formación continua, la investigación científica y la cooperación internacional son fundamentales para desarrollar un sistema de atención moderno y sostenible.



Por su parte, el presidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, Truong Canh Tuyen, afirmó que la localidad busca convertirse en un centro médico especializado del Delta del Mekong mediante el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, la transformación digital, la aplicación de la ciencia y la tecnología y una mayor cooperación internacional.



Añadió que la celebración anual de este congreso contribuye a convertir a Can Tho en un centro regional de formación, investigación y transferencia tecnológica en el tratamiento del ictus, facilitando además que los pacientes accedan a técnicas avanzadas sin necesidad de desplazarse a grandes hospitales.



En los últimos siete años, el Hospital General Internacional S.I.S de Can Tho ha atendido a más de 1,6 millones de pacientes. La proporción de intervenciones realizadas dentro de la llamada "ventana de oro" aumentó de menos del 13% en 2019 a alrededor del 25% en la actualidad. Además, el hospital ha recibido durante varios trimestres consecutivos el Premio Diamante de la Organización Mundial del Ictus (Angels Awards y ESO Angels Awards), uno de los mayores reconocimientos internacionales por la calidad de la atención a los pacientes con ictus./.

VNA