Vietnam impulsa la acuicultura en jaulas verdes e inteligentes junto con países asiáticos

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La Universidad de Nha Trang, en la provincia vietnamita de Khanh Hoa, acogió hoy el VIII Simposio Internacional sobre Acuicultura en Jaulas en Asia (CAA8), organizado por la Sociedad Asiática de Pesca, bajo el lema “Desarrollo de la acuicultura en jaulas hacia un modelo verde e inteligente en Asia”.

El evento reunió a unos 250 delegados, entre ellos aproximadamente 150 representantes procedentes de una veintena de países.

En la ceremonia de apertura, el profesor Liu Liping, presidente de la Sociedad Asiática de Pesca, destacó los notables avances de Vietnam en el ámbito de la acuicultura, especialmente por la rápida adopción de técnicas de alta tecnología para el cultivo en alta mar, así como por el crecimiento sostenido de la producción y las exportaciones.

Añadió que Asia continúa siendo el principal centro mundial de la acuicultura gracias a su amplia experiencia, capacidad de innovación y elevado potencial de desarrollo.

La Sociedad reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación entre científicos y acuicultores, promover el uso sostenible de los recursos pesqueros y ampliar las alianzas con organizaciones de la región, subrayó.

Por su parte, el rector de la Universidad de Nha Trang, Quach Hoai Nam, puntualizó que el simposio constituye un foro para que expertos e investigadores intercambien soluciones sobre innovación tecnológica, mejoramiento genético, nutrición, procesamiento de productos pesqueros, protección ambiental, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible de la acuicultura en jaulas, contribuyendo además a reforzar la cooperación internacional y la innovación en este sector.

Los participantes debatieron sobre toda la cadena de producción, desde la reproducción y producción de alevines, la nutrición, la gestión sanitaria y la bioseguridad, hasta el diseño y operación de jaulas, el monitoreo ambiental y el uso eficiente de los recursos.

Abordaron también los sistemas de cultivo marino en alta mar, el mejoramiento genético, la eficiencia en el uso de alimentos, el procesamiento de productos acuáticos, la adaptación al cambio climático, la sanidad animal y los aspectos socioeconómicos, incluidos los medios de vida y la igualdad de género.

En representación de Vietnam, la Universidad de Nha Trang presentó un informe sobre la acuicultura en jaulas marinas en la región del centro-sur del país, en el que evaluó el potencial de especies de alto valor económico, como la cobia, lubina asiática, mero, pámpano dorado, pargo americano, langosta y moluscos marinos, además de señalar desafíos relacionados con el medioambiente, las enfermedades, la calidad de los alevines, la alimentación, el cambio climático y la aplicación de tecnologías.

Los expertos propusieron ampliar el uso de jaulas de HDPE, sistemas automáticos de alimentación, monitoreo ambiental mediante Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y sistemas integrados de acuicultura multitrófica para mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad del cultivo en jaulas.

El CAA8, que se celebra del 15 al 18 de julio, incluye actividades de conexión entre organizaciones profesionales, universidades, institutos de investigación, asociaciones, empresas y estudiantes, así como reuniones de la Sociedad Asiática de Pesca, de la Red IAMRI y la firma de varios acuerdos de cooperación internacional./.

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